Apple lance la nouvelle bêta publique de macOS 12 Monterey

Apple a lancé aujourd’hui une nouvelle version bêta publique de la version bêta de macOS 12 Monterey aux bêta-testeurs publics, permettant aux non-développeurs de tester le nouveau logiciel macOS Monterey avant sa sortie publique.



Les bêta-testeurs publics peuvent télécharger la mise à jour macOS 12 Monterey à partir de la section Mise à jour logicielle de l’application Préférences Système après avoir installé le profil approprié à partir du site Web du logiciel bêta d’Apple.

‌macOS Monterey‌ introduit quelques mises à jour majeures pour le système d’exploitation macOS. Une fois publié, Universal Control permettra d’utiliser une seule souris, un seul trackpad et un seul clavier sur plusieurs appareils Mac ou iPad, et il est désormais possible d’AirPlay directement sur un Mac à partir d’un iPhone, d’un ‌iPad‌ ou même d’un autre Mac.

Safari dispose d’une barre d’onglets mise à jour et d’une prise en charge des groupes d’onglets pour garder des tonnes d’onglets organisés, et FaceTime prend désormais en charge l’audio spatial, le mode portrait (Mac M1 uniquement) et l’isolation vocale pour supprimer le bruit de fond. Une fonctionnalité SharePlay ‌FaceTime‌ (à venir dans une mise à jour Monterey) permettra aux utilisateurs d’Apple TV de regarder la télévision, d’écouter de la musique et de partager leurs écrans entre eux.

Partagé avec vous, une autre nouvelle fonctionnalité, garde une trace de la musique, des liens, des podcasts, des actualités et des photos que les personnes reçoivent dans Messages, en les mettant en évidence dans les applications pertinentes. Notes a une nouvelle fonctionnalité Quick Note pour noter des pensées, et l’application Raccourcis est désormais disponible sur le Mac.

Un mode Focus dédié aide les gens à rester concentrés sur leur tâche en supprimant les distractions en arrière-plan en fonction de ce qui se passe, et il existe une application Maps mise à jour avec toute une série de nouvelles fonctionnalités. Avec Live Text, les Mac peuvent désormais détecter du texte dans les photos ou fournir des détails sur les animaux, l’art, les monuments, les plantes et plus encore dans les images. La nouvelle version bêta ajoute la prise en charge de Live Text pour les Mac Intel.

Mail Privacy Protection masque l’IP et empêche le suivi à travers des pixels invisibles, et iCloud Private Relay protège la navigation Safari. Il existe de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités dans macOS Monterey‌‌, avec un aperçu complet disponible dans notre résumé ‌macOS Monterey‌.