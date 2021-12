Apple lance la première version bêta de macOS Monterey 12.2 aux développeurs

Après la sortie de macOS Monterey 12.1 pour tous les utilisateurs lundi, Apple a publié aujourd’hui la première version bêta de macOS Monterey 12.2 pour les développeurs, ainsi qu’une version bêta de macOS Big Sur 11.6.3.

On ne sait pas exactement ce qu’il y a de nouveau dans macOS Monterey 12.2, car Apple n’a pas encore fourni de notes de version. La mise à jour précédente du système d’exploitation de bureau d’Apple, macOS 12.1, était livrée avec SharePlay, Apple Music Voice Plan, Hide My Email et d’autres améliorations.

Une fonctionnalité majeure manquante à macOS Monterey qui a été annoncée à la WWDC 2021 est Universal Control, mais on ne sait pas si la version bêta d’aujourd’hui permet cette fonctionnalité, car Apple a confirmé qu’elle avait été retardée jusqu’au printemps 2022. Universal Control permet aux utilisateurs de contrôler sans fil un iPad ou même un autre Mac à l’aide du clavier et de la souris de leur ordinateur principal.

Le numéro de build de la version bêta de macOS 12.2 est 21D5025f, tandis que la version officielle de macOS 12.1 est 21C52.

Apple a également publié aujourd’hui la dernière version bêta de macOS Big Sur 11.6.3 aux côtés de la mise à jour Monterey, probablement avec des correctifs de sécurité. Le numéro de build de macOS Big Sur 11.6.3 est 20G405.

