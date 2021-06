Apple lance la première version bêta de tvOS 15 aux développeurs

in

Après le discours d’ouverture de la WWDC 2021 plus tôt dans la journée, Apple a maintenant publié la première version bêta de développeur de tvOS 15. La mise à jour apporte de grandes améliorations pour les utilisateurs d’Apple TV, telles que Spatial Audio pour les utilisateurs novices d’AirPods et FaceTime SharePlay.

SharePlay est une nouvelle fonctionnalité FaceTime permettant de partager du contenu pendant les appels FaceTime, notamment le partage d’écran, la musique et les vidéos. La fonctionnalité peut fonctionner avec des applications et des services de streaming tiers à l’aide d’une API disponible pour les développeurs. Apple travaille déjà avec Disney+, Hulu, HBO Max, TikTok, NBA, Twitch, etc.

La fonctionnalité audio spatiale fait désormais également son chemin vers Apple TV et Mac, après avoir été une fonctionnalité exclusive iOS pendant plusieurs années.

Les développeurs peuvent désormais installer le tvOS 15 beta 1 sur leurs Apple TV. Selon Apple, une version bêta publique pour les utilisateurs enregistrés dans le programme logiciel bêta d’Apple sera disponible en juillet. La sortie officielle de tvOS 15 est attendue cet automne.

tvOS 15 est compatible avec Apple TV HD (4e génération) et les deux modèles d’Apple TV 4K (5e et 6e générations). Certaines fonctionnalités peuvent être limitées pour les nouveaux modèles d’Apple TV.

