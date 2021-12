Apple lance la prise en charge des clés dans Apple Wallet, à commencer par six hôtels Hyatt

Apple a lancé aujourd’hui l’une des rares fonctionnalités exceptionnelles d’iOS 15 présentées pour la première fois à la WWDC. En partenariat avec Hyatt Hotels, les utilisateurs d’Apple pourront utiliser leur iPhone ou Apple Watch comme clé de leur chambre lors du déploiement initial de six hôtels.

Vous ajoutez votre clé à Wallet de la même manière que vous ajoutez un billet de cinéma ou un pass DisneyWorld, en utilisant l’application de l’hôtelier. Dès que vous effectuez votre réservation, vous pouvez ajouter votre clé à l’application Wallet prête pour votre arrivée.

L’iPhone ou l’Apple Watch est ensuite maintenu devant la serrure de porte compatible NFC pour y accéder. De toute évidence, la clé Wallet ne déverrouillera pas la porte avant votre heure d’enregistrement.

Le numéro de la chambre sera visible sur la carte-clé numérique. Si vous devez plus tard changer de chambre ou prolonger votre séjour, votre carte-clé peut être mise à jour par liaison radio sans avoir besoin de vous rendre physiquement à la réception.

Les six premiers établissements pris en charge incluent Andaz Maui at Wailea Resort, Hyatt Centric Key West Resort & Spa, Hyatt House Chicago/West Loop-Fulton Market, Hyatt House Dallas/Richardson, Hyatt Place Fremont/Silicon Valley et Hyatt Regency Long Beach.

Les cartes-clés dans Apple Wallet prennent en charge le mode express, vous n’avez donc même pas besoin de vous authentifier avec Face ID ou Touch ID pour accéder à votre clé ; Tenez simplement votre appareil près du lecteur et c’est tout. La carte-clé sera également disponible si la batterie de l’iPhone ou de l’Apple Watch est faible et passe en mode de réserve d’énergie, jusqu’à cinq heures après que l’appareil est par ailleurs « à court de batterie ».

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :