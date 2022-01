Apple lance la promotion ‘Back to Uni’ en Australie, AirPods gratuits avec les achats Mac ou iPad

Apple a commencé à proposer sa promotion de la rentrée aux étudiants et au personnel éligibles en Australie. Comme ses récentes promotions éducatives, cette offre « Back to Uni » offre des AirPod gratuits ou à prix réduit lors de l’achat de certains modèles Mac et iPad ainsi que 20 % de réduction sur AppleCare+.

Apple a partagé aujourd’hui des détails sur la promotion Back to Uni sur sa page d’accueil Australia Education Store. L’accord offre 219 AUD de réduction sur les AirPod lors de l’achat de Mac ainsi que d’un iPad Pro ou iPad Air.

Les étudiants et le personnel éligible peuvent appliquer la remise de 219 AUD aux AirPods 2e, 3e génération ou AirPods Pro. Cependant, ils devront payer un peu plus, car les AirPods 3e génération et les AirPods Pro fonctionnent respectivement à 279 $ A et 399 $ A (les AirPods 2e génération à 219 $ A sont gratuits).

Apple indique que la promotion se déroule du 6 janvier 2022 au 7 mars 2022. Voici quelques-unes des conditions de l’accord :

Les acheteurs éligibles qui achètent un produit éligible et un produit promotionnel au cours d’une seule transaction pendant la période de promotion bénéficieront d’économies promotionnelles sur l’achat combiné, comme indiqué ci-dessous. Les remises promotionnelles sont appliquées aux produits éligibles de la transaction instantanément au moment de l’achat. Le produit promotionnel n’est pas un « cadeau ». Cette offre expire lorsque la transaction d’achat est terminée.

Les Mac et iPad éligibles incluent :

MacBook Air MacBook Pro iMac Mac mini Mac Pro iPad Pro iPad Air

Vous pouvez trouver les détails complets de la promotion Back to Uni sur le site Web d’Apple ici.

Merci, Shane H !

