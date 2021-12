Apple lance la quatrième bêta d’iOS 15.2 et d’iPadOS 15.2 aux développeurs [Update: Public Beta Available]

Apple a lancé aujourd’hui les quatrièmes versions bêta des prochaines mises à jour iOS et iPadOS 15.2 aux développeurs à des fins de test, deux semaines après le lancement des troisièmes versions bêta et un mois après le lancement d’iOS 15.1 et d’iPadOS 15.1.



iOS et iPadOS 15.2 peuvent être téléchargés via le Centre de développement Apple ou par liaison radio une fois que le profil approprié a été installé sur un iPhone ou un iPad.

iOS et iPadOS 15.2 ajoutent la prise en charge de App Privacy Report, une fonctionnalité qu’Apple a soulignée pour la première fois lors de la WWDC. Avec App Privacy Report, vous pouvez voir à quelle fréquence les applications accèdent aux informations sensibles qui leur sont accordées via les autorisations de confidentialité, telles que l’emplacement, l’appareil photo, le microphone et les contacts.

La fonctionnalité vous donne également des détails sur les différents domaines que les applications et les sites Web contactent, afin que vous puissiez garder un œil sur ce que font vos applications dans les coulisses et où vos données pourraient aller.

Le rapport de confidentialité de l’application peut être activé en ouvrant l’application Paramètres, en sélectionnant la section Confidentialité et en choisissant Rapport de confidentialité de l’application. À partir de là, vous pouvez l’activer. Après avoir commencé à utiliser des applications, les données commenceront à s’afficher à cet endroit. Apple affiche sept jours de données.

iOS 15.2 introduit une version mise à jour de la fonction Messages Communication Safety d’Apple pour les enfants, et il ajoute une fonction Legacy Contacts qui vous permet de définir une personne qui peut accéder à votre contenu Apple comme des photos en cas de décès.

Apple a ajouté une nouvelle option « Éléments qui peuvent me suivre » dans l’application Find My pour rechercher les éléments à proximité, et l’application TV sur ‌iPad‌ dispose d’une nouvelle barre latérale pour simplifier la navigation. Dans l’application Mail, il existe également une nouvelle option pour utiliser la fonction Masquer mon e-mail lors de la rédaction ou de la réponse à un e-mail.

Il existe un résumé des notifications modifié qui donne aux résumés un aspect plus semblable à celui d’une carte, une bascule dans l’application Appareil photo pour le mode Macro sur les modèles iPhone 13 Pro et une mise à jour de Emergency SOS. La fonction d’appel automatique peut maintenant être activée en appuyant rapidement sur le bouton latéral ou en maintenant enfoncés simultanément le bouton latéral et le bouton de volume. Apple a ajouté un compte à rebours plus long de huit secondes (au lieu de trois secondes) pour vous donner plus de temps pour annuler une numérotation accidentelle.

Pour une liste complète des fonctionnalités qui ont été ajoutées avec chaque version bêta, nous avons des guides dédiés pour la version bêta initiale, la deuxième version bêta et la troisième version bêta.