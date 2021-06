Apple lance la session virtuelle Today at Apple pour responsabiliser les propriétaires de petites entreprises

Apple offre aux petites entreprises et aux entrepreneurs les outils nécessaires pour aller de l’avant avec une nouvelle session virtuelle Today at Apple.

Guidé par les Creative Pros d’Apple, vous apprendrez comment capturer des photos accrocheuses pour votre entreprise qui se démarquent sur les réseaux sociaux et comment les éditer rapidement pour avoir un impact. La nouvelle session en ligne est conçue pour aider à mettre en valeur les petites entreprises.

Session virtuelle : la photographie pour votre entreprise commence le 16 juin et, comme toutes les sessions Today at Apple, l’inscription est gratuite. Certaines sessions offriront le soutien d’interprètes en langue des signes.

Pour y assister, vous n’aurez besoin que d’un iPhone, de l’application Appareil photo et de Webex, mieux expérimentés sur un Mac. Votre caméra et votre microphone resteront éteints pendant la session, et vous pouvez utiliser la fonction de chat en direct pour obtenir des réponses à vos questions par l’équipe d’Apple. Le travail partagé pendant les sessions n’est jamais conservé plus de 72 heures ou republié par Apple sans autorisation.

Pour en savoir plus sur Today at Apple, consultez les sessions de compétences produit pour iPad, Mac et iPhone d’Apple, qui couvrent les bases de l’utilisation des appareils Apple et des conseils utiles.

