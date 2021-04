Apple lance l’accessoire AirTag pour iPhone pour aider à localiser les objets perdus: ensemble de fonctionnalités, prix, autres détails

Apple a lancé l’AirTag en Inde au prix de Rs 3 190.

Apple a finalement lancé l’accessoire iPhone AirTag dont les rumeurs étaient longues aux côtés des nouveaux iMac, iPad Pro et Apple TV 4K lors de son événement virtuel “ Spring Loaded ” mardi soir. Comme son nom l’indique, AirTag est conçu pour aider à localiser les objets perdus tels que les clés et les portefeuilles. Il sera en concurrence avec des offres similaires de rivaux comme Tile et même Samsung – qui n’a lancé que récemment les Galaxy SmartTags.

AirTag a été long à venir. Cela fait au moins deux ans que la rumeur est lancée et que Apple lui-même a apparemment confirmé son existence dans une vidéo de support supprimée l’année dernière. Curieusement, il a fallu un peu de temps à Apple pour lancer l’AirTag.

Fonctionnalités Apple AirTag

Pour en revenir à son ensemble de fonctionnalités et à ce qu’il peut faire, AirTag est un petit appareil en forme de rondelle en acier inoxydable avec un haut-parleur intégré que les utilisateurs peuvent associer à un iPhone et attacher à des choses dont ils sont le plus susceptibles de perdre la trace. . Il est certifié IP67 et est livré avec une batterie amovible (qui peut durer jusqu’à un an). La configuration est simple, tout comme la configuration des AirPods: rapprochez-le d’un iPhone et il détectera et commencera à s’associer instantanément.

Une fois qu’il est configuré, son emplacement peut être suivi à l’aide de l’application Find My d’Apple. Le suivi est effectué à l’aide des technologies Bluetooth et Ultra Wideband. Ce dernier est censé être plus précis et nécessite un iPhone compatible donc tout iPhone qui est l’iPhone 11 et les versions ultérieures.

Apple affirme qu’AirTag est conçu de A à Z pour garder les données de localisation privées et sécurisées. Il ne stocke aucune donnée de localisation ou historique de localisation sur l’appareil et la communication avec le réseau Find My est cryptée de bout en bout.

«Nous sommes ravis d’apporter cette nouvelle capacité incroyable aux utilisateurs d’iPhone avec l’introduction d’AirTag, en tirant parti du vaste réseau Find My, pour les aider à suivre et à trouver les éléments importants de leur vie», vice-président d’Apple, Worldwide iPhone Product Marketing, a déclaré Kaiann Drance dans un communiqué de presse. «Avec sa conception, son expérience de recherche inégalée et ses fonctionnalités de confidentialité et de sécurité intégrées, AirTag offrira aux clients un autre moyen d’exploiter la puissance de l’écosystème Apple et d’améliorer la polyvalence de l’iPhone.»

Prix ​​et disponibilité Apple AirTag India

Apple a lancé l’AirTag en Inde au prix de Rs 3 190. Vous pouvez également l’acheter en pack de quatre au prix de Rs 10 900. L’AirTag sera disponible à partir du 30 avril. Les accessoires AirTag de première partie seront vendus séparément. Ceux-ci incluent le porte-clés en cuir brun selle, (PRODUCT) RED et Baltic Blue pour 3 590 roupies et une boucle en cuir brun selle et (PRODUCT) RED pour 3 990 roupies.

