Apple lance l’application AirTag, Tracker Detect, sur Android

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

La nouvelle application AirTag d’Apple pour Android, appelée Tracker Detect, vous aide à garder une trace des AirTags à proximité. Les utilisateurs peuvent rechercher des appareils à proximité compatibles avec le réseau Find My d’Apple pour voir s’ils sont suivis. Tracker Detect est disponible gratuitement sur le Google Play Store.

Les traqueurs d’articles AirTag d’Apple peuvent être une arme à double tranchant. Ce sont des traqueurs d’objets extrêmement fiables et précis, donc les clipser sur vos objets importants garantit presque que vous ne perdrez jamais des objets comme votre portefeuille ou vos clés. Mais ils peuvent aussi être utilisés avec malveillance. Si quelqu’un veut suivre vos allées et venues, il peut en jeter un dans votre sac ou votre sac à main, et vous ne saurez peut-être jamais qu’il est là.

L’application est simple. Une fois que vous avez accepté les conditions, appuyez sur le bouton Analyser pour rechercher des appareils à proximité. L’application va scanner pendant environ une minute. S’il détecte un AirTag à proximité ou un autre appareil compatible Find My qui pourrait être enregistré auprès d’un autre propriétaire, il affichera « Inconnu (nom de l’appareil) » ainsi que la dernière fois que l’appareil a été trouvé. Vous pouvez soit en savoir plus sur le traqueur d’objets, savoir comment le désactiver (ce qui inclut des instructions sur la façon de retirer sa batterie), ou demander au traqueur de jouer un son s’il est à proximité depuis 10 minutes.

Ne confondez pas cette application avec une application AirTag réelle, cependant. À utiliser et à suivre le tien AirTags, vous aurez besoin d’un iPhone. L’application Tracker Detect pour Android recherche uniquement les AirTags et autres appareils Find My séparés de leur propriétaire d’origine. C’est une mesure de sécurité, pas une application AirTag-tracker à part entière.

Quoi qu’il en soit, si vous sentez que votre position est suivie, téléchargez l’application gratuite Tracker Detect sur le lien ci-dessous pour lancer la numérisation.

