Apple a supprimé une application appelée “Unjected” de l’App Store pour avoir enfreint ses directives concernant COVID-19 et la désinformation, selon un nouveau rapport de Bloomberg. L’application, qui se présentait comme un lieu pour « des personnes partageant les mêmes idées qui soutiennent l’autonomie médicale et la liberté d’expression », était disponible dans l’App Store jusqu’à ce que Bloomberg ne fasse aucun commentaire.

Le rapport de Bloomberg explique qu’Unjected a été lancé en mai, permettant aux utilisateurs de créer un profil, de correspondre et de communiquer avec d’autres personnes, etc. Essentiellement, l’application était un service de rencontres pour les anti-vaxxers, et son lancement a coïncidé par coïncidence avec Tinder et Bumble ajoutant des avantages pour encourager les utilisateurs à se faire vacciner contre COVID-19, conduisant Unjected à devenir connu sous le nom de « Tinder pour les anti-vaxxers ».

Récemment, Unjected a également ajouté un flux social, similaire à Facebook et Twitter, qui a déclenché un examen par Google Play.

Une mise à jour de routine de l’application a déclenché un examen par Google Play qui a révélé qu’il n’avait pas suffisamment contrôlé le contenu généré par les utilisateurs pour la désinformation. Dans les e-mails à Unjected, Google a signalé des messages qui incluaient des allégations selon lesquelles les vaccins seraient des “modificateurs expérimentaux de gènes d’ARNm”, des “armes biologiques” et des “puces nanotechnologiques” utilisées pour relier les personnes au réseau 5G. Google a déclaré à Unjected le 16 juillet qu’il disposait de deux semaines pour supprimer les publications de son app store ou se faire démarrer. “Nous avons dû marcher sur la corde raide de la censure”, a déclaré le co-fondateur Shelby Thomson. Unjected a supprimé le flux social pour se mettre en conformité sur Google Play, mais Thomson a déclaré qu’elle prévoyait de le restaurer, ainsi que les publications signalées, et espère “rester sous le radar”.

Pendant ce temps, Unjected est resté disponible sur l’App Store jusqu’à récemment. Bloomberg rapporte que l’application a été supprimée après avoir contacté Apple pour obtenir des commentaires sur la disponibilité de l’application dans l’App Store. Apple a informé les développeurs d’Unjected que l’application avait été supprimée car elle “fait référence de manière inappropriée à la pandémie de COVID-19 dans son concept ou son thème”.

Apple avait initialement refusé Unjected lors du processus d’examen initial et approuvé l’application après avoir apporté des modifications pour se conformer aux politiques de Covid-19, a déclaré un porte-parole d’Apple. Depuis lors, “le développeur a fait des déclarations externes à ses utilisateurs ainsi que des mises à jour de l’application qui la rendent à nouveau non conforme”, a déclaré Apple, ajoutant qu’Unjected encourageait les utilisateurs à éviter d’utiliser certains mots pour éviter d’être détectés. « Il s’agit d’une violation de nos directives, qui indiquent clairement : « Si vous essayez de tromper le système… vos applications seront supprimées du magasin. »

Les directives de l’App Store d’Apple exigent que les applications aient des moyens d’examiner le contenu généré par les utilisateurs et que toutes les applications liées à COVID-19 proviennent d’institutions axées sur la santé.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :