Apple a publié aujourd’hui une nouvelle application « Tracker Detect » sur le Google Play Store, avec l’application conçue pour permettre aux utilisateurs d’Android de localiser les AirTags qui pourraient être à proximité.



Selon la description de l’application, Tracker Detect recherche des traqueurs d’objets séparés de leur propriétaire et compatibles avec Find My Network.



Apple dit que les utilisateurs d’Android peuvent rechercher un AirTag à proximité s’ils pensent que quelqu’un utilise un AirTag ou un autre appareil pour suivre leur position. L’application est conçue pour apaiser les craintes des experts qui craignent que les « AirTags » puissent être utilisés de manière malveillante pour suivre l’emplacement des individus.

Pour les utilisateurs d’iPhone, Apple a précédemment introduit plusieurs fonctionnalités de sécurité, notamment une alerte qui permettra à un utilisateur ‌iPhone‌ de savoir si un AirTag qui ne lui appartient pas les suit. Il n’y avait pas une telle protection pour les utilisateurs d’Android avant l’introduction de l’application Tracker Detect, sur laquelle Apple a déclaré qu’elle travaillait en juin.

Un document d’assistance Apple sur la fonctionnalité indique que si l’application détecte un tracker d’objet compatible AirTag ou Find My à proximité pendant au moins 10 minutes, un son peut être utilisé pour aider à le localiser. Effectuer une analyse révélera tout ‌AirTag‌ à proximité, et après avoir proposé un outil pour jouer un son pour localiser l’AirTag, Apple offrira des informations sur la façon de le désactiver en retirant la batterie.

Histoires liées

iOS 15.2 ajoute une option pour rechercher les AirTags à proximité et trouver mes éléments activés

Avec la version bêta d’iOS 15.2 publiée aujourd’hui, Apple a ajouté des améliorations à l’application Find My. Il existe une nouvelle fonctionnalité conçue pour permettre aux utilisateurs de rechercher des AirTags ou des éléments activés par Find My qui pourraient les suivre. Lorsque vous ouvrez l’application Find My après l’installation de la version bêta et accédez à l’onglet « Items », il existe une option pour « Items That Can Track Me ». En appuyant dessus, les utilisateurs peuvent rechercher…

La police découvre une utilisation inattendue des AirTags d’Apple

L’utilité des traqueurs d’articles AirTag d’Apple a commencé à être vue par les forces de l’ordre lors de la localisation de biens volés, selon des rapports récents. Tel que rapporté par GadgetLite, un utilisateur d’AirTag à Boston a pu récupérer ses biens volés avec l’aide de la police et du petit dispositif de suivi d’Apple. Plus tôt ce mois-ci, l’utilisateur a découvert que son vélo avait été volé. Heureusement, il…

Apple AirTag lié à l’augmentation du nombre de vols de voitures, rapport de la police canadienne

Les AirTags d’Apple sont utilisés dans un nombre croissant de vols de voitures ciblés au Canada, selon la police locale. Dans un communiqué de presse de la police régionale de York, les enquêteurs ont identifié une nouvelle méthode utilisée par les voleurs pour traquer et voler des véhicules haut de gamme qui tirent parti des capacités de localisation de l’AirTag. Alors que la méthode de vol des voitures est en grande partie …

Apple améliore les mesures anti-harcèlement AirTags avec l’application Android et des intervalles de son plus courts

Apple améliore la sécurité des AirTags pour empêcher le harcèlement à l’aide des appareils Bluetooth, a déclaré Apple à CNET aujourd’hui. Apple envoie déjà des mises à jour en direct aux AirTags, ce qui réduira le délai avant qu’un AirTag inconnu ne vous avertisse s’il est en votre possession. À l’heure actuelle, les AirTags émettent un son après trois jours d’absence de leur propriétaire. Après la mise à jour, les AirTags…

Apple annonce des appareils de suivi AirTag à partir de 29 $ chacun

Apple a annoncé aujourd’hui AirTag, un dispositif de suivi Bluetooth de type Tile conçu pour être attaché à des éléments tels que des clés et des portefeuilles à des fins de suivi, vous permettant de les trouver directement dans l’application Find My. Les AirTags sont des accessoires à attacher aux sacs à dos, bagages et autres articles. N’importe quel appareil U1 comme l’iPhone 12 peut être utilisé pour une recherche de précision pour vous guider directement vers l’élément que vous recherchez…

Pratique avec les nouveaux AirTags d’Apple

Après des années d’attente pour les débuts des AirTags, le jour du lancement est enfin arrivé et les AirTags sont maintenant entre les mains des clients. Nous avons reçu nos AirTags par la poste aujourd’hui et avons pensé partager un aperçu pratique de ceux qui attendent toujours leurs commandes ou qui se demandent si les AirTags pourraient être utiles. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Comme vous le savez probablement maintenant, les AirTags…

Que savoir si vous prévoyez de voyager à l’étranger avec des AirTags

Les nouveaux trackers d’articles AirTag d’Apple sont idéaux pour s’attacher à des objets tels que des sacs et des valises, ce qui les rend susceptibles de devenir populaires auprès des voyageurs et des routards qui souhaitent garder un œil sur leurs effets personnels à l’étranger. Pour cette raison, il convient de se rappeler quelles fonctionnalités AirTag fonctionnent où que vous soyez, lesquelles dépendent de votre proximité avec l’AirTag et quelles fonctions ne sont pas…

Un responsable d’Apple déclare que les AirTags sont conçus pour suivre les articles, pas les enfants ou les animaux domestiques

Suite à l’annonce des AirTags cette semaine, Kaiann Drance, vice-président du marketing mondial des produits iPhone d’Apple, et Ron Huang, directeur principal de la détection et de la connectivité d’Apple, ont discuté avec Fast Company du tracker de type Tile, de sa conception et de sa confidentialité. Parlant de la conception d’AirTag, Drance dit qu’Apple voulait créer un design simple mais unique pour le tracker, en gardant à l’esprit…

