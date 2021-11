Apple lance le podcast True-Crime ‘Hooked’ en tant que premier original autonome

Apple a lancé aujourd’hui « Hooked », un podcast sur le vrai crime, apparemment comme la première série de podcasts originale entièrement autonome de la société.



Alors qu’Apple a déjà commencé son aventure dans des podcasts originaux avec « Oprah’s Book Club » et « For All Mankind: The Official Podcast », Hooked est le premier podcast Apple Original qui n’est apparemment pas lié à une série Apple TV + de quelque façon que ce soit. .

« The Line » a fait ses débuts plus tôt cette année en tant que podcast indépendant, mais il devrait être accompagné d’une série documentaire ‌Apple TV+‌ du même nom plus tard à l’automne. Hooked, en revanche, n’a aucun lien apparent avec une série ‌Apple TV+‌. Hooked est toujours publié par ‌Apple TV+‌ dans Apple Podcasts et il n’est pas clair si Apple créera une chaîne dédiée aux podcasts Apple Original. Hooked est produit par Campside Media, et Apple décrit la série comme suit :

Lorsque Tony Hathaway a été arrêté devant une banque de Seattle en février 2014, cela a mis fin à l’une des séries de braquages ​​de banque les plus prolifiques de l’histoire américaine. Hathaway a cambriolé 30 banques en une seule année, toutes dans un rayon de 30 milles de sa maison de banlieue. Mais ce n’est pas la partie la plus surprenante de cette histoire. Avant que Hathaway ne soit un braqueur de banque magistral – un professionnel qui change de forme et qui a confondu plusieurs services de police et le FBI – il était un ingénieur de conception de premier plan chez Boeing, l’une des sociétés les plus importantes d’Amérique. Hathaway a parcouru le monde en classe affaires, travaillant sur le 747, tout en cachant un gigantesque secret : une dépendance à l’OxyContin qui a finalement défait sa vie. Basé sur trois ans de conversations entre Hathaway et le journaliste Josh Dean, Hooked est un autre type d’histoire de crime qui emmène les auditeurs dans une tournée exceptionnelle et très personnelle de l’épidémie d’opioïdes aux États-Unis.

Apple a augmenté sa production de podcasts au cours de la dernière année et travaillerait sur un service d’abonnement de streaming de podcasts pour mieux concurrencer Spotify. Hooked semble être une autre étape vers le renforcement de la capacité d’Apple Podcasts à rivaliser avec Spotify.

Les trois premiers épisodes de Hooked sont désormais disponibles dans l’application Apple Podcasts ou via RSS dans d’autres lecteurs de podcast, de nouveaux épisodes devenant disponibles le mercredi.

Hier, ‌Apple Podcasts‌ a gagné deux nouvelles chaînes par abonnement : BBC Studios et Slate. BBC Studios permet aux abonnés des États-Unis et du Canada d’accéder à des émissions qui n’étaient auparavant accessibles qu’au Royaume-Uni.

