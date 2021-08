Apple lance le programme de service “pas de problèmes de son” pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro

Aujourd’hui, Apple a lancé un nouveau programme de service qui couvre les utilisateurs d’iPhone 12 et d’iPhone 12 Pro qui rencontrent des problèmes de son lorsqu’ils passent ou reçoivent des appels. La société affirme que le problème est limité à l’iPhone 12 et à l’iPhone 12 Pro, de sorte que l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max ne font pas partie de ce programme.

Bien entendu, si votre téléphone est éligible au programme, Apple effectuera la réparation gratuitement.

Apple a déterminé qu’un très faible pourcentage d’appareils iPhone 12 et iPhone 12 Pro peut rencontrer des problèmes de son en raison d’un composant susceptible de tomber en panne sur le module récepteur. Les appareils concernés ont été fabriqués entre octobre 2020 et avril 2021. Si votre iPhone 12 ou iPhone 12 Pro n’émet pas de son du récepteur lorsque vous passez ou recevez des appels, il peut être éligible au service.

Si vous rencontrez le problème, vous pouvez le résoudre directement via Apple ou l’un des fournisseurs de services tiers de l’entreprise. Vous trouverez ci-dessous toutes vos options (fournies par Apple) :

Alors que certains iPhone 12 sont sur le point d’aller en atelier de réparation, Apple s’apprête à annoncer la prochaine génération d’iPhone. Selon plusieurs rapports, Apple devrait organiser un événement virtuel le 14 septembre où il annoncera l’iPhone 13. Des annonces supplémentaires sont également possibles, notamment les AirPod de 3e génération, l’iPad de 9e génération et l’Apple Watch Series 7.

Les précommandes pour l’iPhone 13 devraient être mises en ligne le 17 septembre avec une date de sortie le 24 septembre.

