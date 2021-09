Apple lance le renouvellement de sa tablette la plus populaire, il s’agit du nouvel iPad | La technologie

in

Le rendez-vous avec Apple a commencé fort et après quelques instants musicaux ceux de Cupertino sont allés droit au but avec la présentation, montrant au monde leur nouvel iPad.

Le mois de septembre démarre fort avec la présentation des nouveaux produits qu’Apple développe depuis des mois. Ceux de Cupertino n’ont pas fait attendre les utilisateurs en regardant la présentation et la première équipe qu’ils ont montrée est le nouvel iPad.

Ce nouvel appareil est doté d’un design similaire à celui de l’iPad de troisième génération et d’un processeur de première classe qu’est l’A13, en plus d’un écran de 10,2 pouces et d’une compatibilité avec l’Apple Pencil.

Les améliorations apportées à la tablette Apple la plus basique commencent à partir du double du stockage, maintenant la capacité de base de l’iPad commence à partir de 64 Go au lieu de 32 Go. Bien entendu, ce montant n’est toujours pas à la hauteur des tablettes Android dans la même gamme de prix.

Développement…