Apple lance les AirPods 3 avec un nouveau design – Support audio spatial

Apple a dévoilé cette semaine un AirPods 3 nouvellement repensé – avec prise en charge de l’audio spatial.

Le nouveau design des AirPods 3 est inspiré des AirPods Pro, avec des tiges plus courtes. Le design est plus intra-auriculaire et comprend un boîtier de batterie nouvellement conçu. Les AirPods 3 ont un ajustement universel plutôt que des embouts en silicone réglables. Cela signifie qu’ils ne disposent pas de mode de suppression active du bruit ou de transparence – seuls les AirPods Pro et AirPods Max ont ces fonctionnalités.

« En combinant la puissance de la puce H1 avec un système acoustique conçu par Apple, les nouveaux AirPods utilisent l’audio informatique pour offrir un son révolutionnaire avec Adaptive EQ », a déclaré Apple lors de l’événement. « Les utilisateurs peuvent profiter d’un son spatial avec Dolby Atmos dans Apple Music, des films et des émissions de télévision, ainsi qu’un suivi dynamique de la tête sur les appareils Apple. »

Apple affirme que la durée de vie prolongée de la batterie des AirPods 3 offre jusqu’à 30 heures d’écoute.

Les précommandes pour les nouveaux AirPod ont commencé le 18 octobre pour 179 $. Les nouveaux écouteurs sortiront le 26 octobre. Apple propose désormais une série d’écouteurs qui se ressemblent tous. La prise en charge de l’audio spatial sur le modèle de base AirPods 3 facilitera également l’adoption de la fonctionnalité.

Si tous ceux qui achètent une paire d’AirPod peuvent entendre la différence entre l’audio spatial et la stéréo ordinaire, cela change la donne. Cela signifie que les paysages sonores plutôt que les morceaux de musique deviendront plus pertinents que jamais dans la future production musicale.

L’audio spatial fera plus pour transformer l’industrie de la musique que l’audio sans perte, car vous n’avez pas besoin d’une paire d’oreilles audiophiles pour entendre la différence. Le joe moyen de la rue peut prendre une paire d’AirPods 3 et entendre instantanément la différence.

L’audio spatial est également important pour créer des espaces virtuels qui semblent réels. L’idée d’un métavers où les gens traînent dans un lieu numérique est en cours de construction, avec les premiers prototypes dans des jeux comme Fortnite et Roblox.