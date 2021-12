Apple lance les Beats Studio Buds en édition limitée « Year of the Tiger »

Apple a dévoilé cette semaine des Beats Studio Buds en édition limitée pour célébrer le Nouvel An lunaire le 1er février 2022. Les Beats personnalisés présentent un design rouge avec des accents d’imprimé tigre doré sur les écouteurs et l’étui de chargement en hommage à l’année du tigre .



Les Studio Buds en édition limitée seront disponibles le 1er janvier et uniquement en Chine, avec un prix fixé à 1 099 yuans, soit le même prix que les Studio Buds standard.

Les Beats Studio Buds ont été lancés en juin 2021 et sont disponibles en rouge, noir et blanc pour 149 $ via la boutique en ligne d’Apple. Les écouteurs sans fil présentent un design rond compact sans aucune « tige » tombant sous les oreilles, une suppression active du bruit avec jusqu’à cinq heures d’écoute par charge, une prise en charge mains libres « Hey Siri », une résistance à la sueur et à l’eau IPX4, Find Mon support, et un boîtier de charge filaire USB-C.

Apple célèbre également l’Année du Tigre avec un AirTag en édition limitée au Japon. Dans le cadre d’une promotion du Nouvel An japonais, les 20 000 premiers clients au Japon qui commandent un nouvel iPhone 12, iPhone 12 mini ou iPhone SE auprès d’Apple le 2 ou le 3 janvier recevront l’AirTag, estampillé d’un emoji tigre.

