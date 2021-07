Apple lance les bêtas publiques d’iOS 15 et d’iPadOS 15 : comment installer, appareils éligibles, autres détails

La version finale devrait sortir d’ici la fin de l’année.

Apple a présenté la version bêta publique de ses iOS 15 et iPadOS 15 que les gens peuvent utiliser dès maintenant. Selon l’entreprise, le public n’a pas besoin d’être des développeurs pour accéder à la version bêta. Cependant, ils doivent être prêts et prendre le risque de rencontrer d’éventuels bugs. La version bêta offrira de nouvelles fonctionnalités que la société attend avec impatience dans la mise à jour logicielle finale. La version finale devrait sortir d’ici la fin de l’année.

Ceux qui utilisent la version bêta auront de nombreux bugs car ce n’est pas la version stable. Il est également possible que la société n’inclue pas certaines fonctionnalités de la version stable présentes dans la version bêta.

bêta publique d’iOS15

La société déploie de nouvelles fonctionnalités avec iOS 15, notamment des mises à jour des messages, FaceTime, des contrôles de confidentialité et des notifications. La version bêta publique sera compatible avec iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone XR, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE (première et deuxième génération) et iPod Touch (septième génération).

Afin de télécharger la version bêta publique, les utilisateurs peuvent se connecter au portail du logiciel bêta d’Apple à partir du navigateur Safari et se connecter avec l’identifiant Apple. Une option pour inscrire les appareils y apparaîtra dans un menu déroulant en haut à droite de la page Web. Si la page n’y achemine pas automatiquement les utilisateurs, ils peuvent sélectionner l’option iOS présente sur le côté gauche de la page. Avant d’obtenir la version bêta, il est conseillé aux utilisateurs d’envoyer une sauvegarde du téléphone sur l’ordinateur macOS. Après cela, une option pour télécharger le profil apparaîtra avec un message d’avertissement indiquant que le site Web essaie de télécharger un profil de configuration.

Les utilisateurs peuvent ensuite l’autoriser et définir le nouveau profil à partir de l’application Paramètres. À l’ouverture de l’application Paramètres, une nouvelle section intitulée « Profil téléchargé » sera ajoutée et après l’avoir sélectionnée, les utilisateurs auront accès au téléchargement du logiciel bêta. Après avoir redémarré le téléphone, le profil sera activé.

bêta publique d’iPadOS15

Avec la nouvelle mise à jour, Apple essaie de rendre l’écran d’accueil plus personnalisable pour les utilisateurs, ce qui peut faciliter le multitâche. Introduite l’année dernière, la fonctionnalité App Library sera également présente dans le nouveau logiciel iPad. En dehors de cela, les nouvelles fonctionnalités pour iPhone seront également introduites pour la tablette.

La nouvelle version bêta publique sera compatible avec iPad Pro 12,9 pouces (première à cinquième génération), iPad Pro 11 pouces (première à troisième génération), iPad Pro 10,5 pouces, iPad Pro 9,7 pouces, iPad (cinquième à huitième génération ), iPad Mini (quatrième et cinquième génération) et iPad Air (deuxième à quatrième génération).

Tout comme la version bêta d’iOS15 serait téléchargée, la version bêta publique pour iPadOS15 sera également téléchargée de la même manière. Le seul changement sera que les utilisateurs doivent sélectionner l’iPad comme appareil et suivre les mêmes instructions.

