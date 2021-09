Avant de rejoindre Saturday Night Live en tant qu’hôte du segment qu’il appelait affectueusement « les fausses nouvelles », Norm Macdonald a travaillé dans le circuit canadien des clubs de comédie et a finalement décroché un poste d’écriture pour la sitcom de courte durée de Roseanne Barr, Roseanne. Si et quand Macdonald s’est essayé au […] More