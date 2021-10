Apple lance les nouvelles versions bêta de Big Sur et Catalina Safari 15.1 pour les développeurs avec un design d’onglet restauré

Suivant les traces de la version candidate de macOS Monterey lancée plus tôt cette semaine, Apple a publié une quatrième version bêta de Safari 15.1 pour macOS Big Sur et Catalina aux développeurs qui restaure la conception d’onglet précédente qui était en place avant Safari 15.



Safari 15.1 propose désormais un design d’onglet Big Sur standard, qui est activé par défaut et est étiqueté « Séparé » dans les préférences Safari. Pour ceux qui ont préféré le design Safari 15 déployé le mois dernier, il existe également une option « Compact » qui fusionne la barre d’URL avec la barre d’onglets.

Comme avec Safari dans la version candidate ‌macOS Monterey‌, la nouvelle version bêta de Safari 15.1 réduit également l’option permettant de fusionner le chrome de la fenêtre Safari avec les sites Web, en déplaçant l’option vers la section Accessibilité de la page Avancé dans les préférences de Safari et en la limitant à uniquement la conception de la barre d’onglets compacte.

Avec la sortie publique de Safari 15.1 dans ‌macOS Monterey‌, Big Sur et Catalina, Apple réduit de nombreuses modifications de conception apportées dans Safari 15, qui a été publié pour ces versions de macOS le mois dernier aux côtés d’iOS et d’iPadOS 15. De nombreux utilisateurs ont été mécontent de ces changements de conception, Apple les proposera donc désormais en option plutôt que la mise en page par défaut ou uniquement.

Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la nouvelle version bêta de Safari 15.1 en se connectant au portail de téléchargements pour développeurs d’Apple, puis en accédant à la section Plus de téléchargements. La dernière version de ‌macOS Big Sur‌ ou macOS Catalina est requise pour installer la version bêta.

