Apple lance les premières bêtas d’iOS 15.3 et d’iPadOS 15.3 aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui les premières versions bêta des prochaines mises à jour iOS 15.3 et iPadOS 15.3 aux développeurs à des fins de test, le nouveau logiciel arrivant quatre jours après le lancement d’iOS 15.2 et d’iPadOS 15.2.



iOS et iPadOS 15.3 peuvent être téléchargés via le Centre de développement Apple ou par liaison radio une fois que le profil approprié a été installé sur un iPhone ou un iPad.

iOS 15.3 a été divulgué plus tôt dans la journée après avoir découvert que des liens étaient inclus mais cachés sur la page de téléchargement des développeurs d’Apple, suggérant que la version bêta était prévue pour hier aux côtés de la première version bêta de macOS 12.2, mais retenue pour des raisons inconnues.

Nous ne savons pas encore ce qui pourrait être inclus dans les nouvelles mises à jour iOS et iPadOS 15.3, mais notre premier examen des téléchargements suggère que les modifications sont mineures. Il reste quelques fonctionnalités qu’Apple n’a pas encore implémentées, telles que le contrôle universel et la prise en charge des identifiants dans l’application Wallet. Universal Control permettra de contrôler plusieurs Mac et iPad avec le même clavier et la même souris, et Apple a récemment annoncé que la fonctionnalité sortirait au printemps. Sur la base d’un manque de signes de ces fonctionnalités dans cette première version bêta, il semble qu’Apple suspendra leur prise en charge jusqu’à iOS 15.4.

Quant aux identifiants numériques dans l’application Wallet, c’est quelque chose qui est en préparation depuis juin. L’Arizona, la Géorgie, le Connecticut, l’Iowa, le Kentucky, le Maryland, l’Oklahoma et l’Utah devraient être les premiers États à mettre en œuvre la prise en charge de l’identification numérique, et la Floride est également en pourparlers pour prendre en charge cette fonctionnalité.

