Apple lance les premières versions bêta d’iOS 14.7 et d’iPadOS 14.7 aux développeurs – .

Dans une tournure surprenante des événements, Apple a publié les premières versions bêta des développeurs iOS 14.7 et iPadOS 14.7 mercredi après-midi. La raison pour laquelle cela a été un tel choc est que iOS 14.6 n’a pas encore été rendu public, car la version candidate n’a été déployée que lundi. Seuls les participants au programme bêta ont eu la chance de faire l’expérience d’iOS 14.6, et pourtant iOS 14.7 est déjà en phase de test.

Les versions bêta ne datent que de quelques minutes, nous ne savons donc toujours pas quelles fonctionnalités et corrections elles apportent à l’iPhone et à l’iPad, mais nous ne manquerons pas d’en partager davantage si elles incluent quelque chose d’excitant. Cela pourrait très probablement indiquer qu’iOS 14.6 est presque prêt pour la consommation publique, donc si vous n’êtes pas un testeur bêta, soyez à l’affût d’une mise à jour importante dans les jours à venir.

Le premier iOS 14.7 bêta d’Apple est maintenant disponible pour les développeurs, tout comme l’iPadOS 14.7 bêta 1. Si vous vous demandez si votre appareil est compatible avec iOS 14 ou iPadOS 14, nous avons rassemblé la liste complète ci-dessous contenant tous les appareils pris en charge. Si votre appareil figure sur la liste, vous êtes prêt à partir:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (1re génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1re génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad mini 4

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

Comme vous le savez maintenant, installer la dernière version bêta d’iOS ou d’iPadOS sur votre iPhone, iPad ou iPod touch ne pourrait pas être plus simple. Naviguez simplement vers Paramètres> Général> Mise à jour du logiciel puis appuyez sur «Télécharger et installer» au bas de cette page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer la mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à votre ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder votre appareil avant d’installer la mise à jour.

