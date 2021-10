Apple lance les premières versions bêta d’iOS 15.2 et d’iPadOS 15.2 aux développeurs avec le rapport de confidentialité de l’application

Apple a lancé aujourd’hui les premières versions bêta des prochaines mises à jour iOS et iPadOS 15.2 aux développeurs à des fins de test, le nouveau logiciel arrivant un jour après le lancement d’iOS 15.1 et d’iPadOS 15.1.



iOS et iPadOS 15.2 peuvent être téléchargés via le Centre de développement Apple ou par liaison radio après l’installation du profil approprié sur un iPhone ou un iPad.

Selon les notes de publication d’Apple pour la mise à jour, iOS 15.2 introduit le rapport de confidentialité des applications, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’afficher l’activité des applications dans une nouvelle section de l’application Paramètres. Accédez à Paramètres > Confidentialité > Rapport de confidentialité des applications > Activer le rapport de confidentialité des applications. Les données commenceront à s’afficher une fois que les applications seront utilisées.

Il existe également d’autres fonctionnalités d’iOS 15 qui n’ont pas encore été publiées, nous pourrions donc peut-être également voir celles introduites dans les nouvelles versions bêta. Legacy Contact, la fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de choisir une personne pour accéder à leur identifiant Apple en cas de décès, n’a pas encore été ajoutée à ‌iOS 15‌, et Apple n’a toujours pas implémenté Universal Control dans iPadOS ou macOS Monterey, il n’a pas non plus ajouté la prise en charge des clés et des identifiants dans l’application Wallet.

