Apple lance les suggestions « Hey Siri, play… » après les débuts d’Apple Music Voice Plan

Avec la sortie d’iOS 15.2, Apple a également lancé un autre niveau d’abonnement pour Apple Music avec un nouveau plan vocal. Puisqu’il permet uniquement aux utilisateurs de demander des chansons en parlant à Siri, la société met désormais en évidence une nouvelle suggestion « Hey Siri, play… » sur la page Parcourir du service de streaming musical.

Apple Music Voice Plan est un nouveau niveau d’abonnement disponible pour 4,99 $/mois. Bien que les utilisateurs puissent écouter plus de 90 millions de chansons disponibles, des listes de lecture organisées et des stations de radio sur Apple Music, ils ne peuvent pas télécharger de chansons, lire des paroles en direct, regarder des clips musicaux ou profiter de l’assistance Spatial Audio et Lossless comme ils peuvent le faire sur l’individu. niveau d’abonnement.

Disponible en Australie, en Autriche, au Canada, en Chine continentale, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Inde, en Irlande, en Italie, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, à Taïwan, au Royaume-Uni et aux États-Unis, Apple met en avant sur ces marchés un nouveau La section « Hey Siri, joue… » qui montre à quel point il est facile de profiter d’Apple Music à l’aide de l’assistant personnel de l’entreprise :

Le moyen le plus simple de profiter d’Apple Music est d’utiliser votre voix et de demander à Siri si vous êtes les mains libres dans la voiture, si vous vous entraînez, préparez un repas ou même si vous ne savez tout simplement pas ce que vous voulez entendre. Siri est là pour vous aider à trouver exactement la bonne musique pour le moment et fonctionne sur tous vos appareils compatibles Siri. Si vous ne le ressentez pas, vous pouvez demander de « sauter cette chanson » ou de « jouer autre chose », et Siri apprendra ce que vous aimez au fil du temps. Et lorsque vous demandez de la musique à Siri, Apple Music personnalise les résultats selon vos goûts. Essayez de demander à Siri de « jouer la musique que j’aime » ou de « jouer ma station personnelle » Il existe de nombreuses façons dont Siri peut vous aider à jouer, découvrir et interagir avec la musique que vous aimez.

Non seulement cela, mais l’exécutif d’Apple, Zane Lowe, a une autre chanson sur Apple Music expliquant comment utiliser Siri avec le service ici. dans cette section, les utilisateurs peuvent également trouver des suggestions de questions à poser à l’assistant personnel de l’entreprise, par exemple :

Artistes préférés Retours sur Apple Music Radio Bande son de votre vie Écoutez les tubes Genres préférés Albums Listes de lecture sélectionnées

Envisagez-vous de vous abonner à Apple Music Voice Plan ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

