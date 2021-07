Apple lance l’iPad Air 2 et l’iPad mini 3

(CNN espagnol) – Comme l’a révélé la fuite qui a eu lieu dans le guide officiel d’Apple sur iTunes, l’iPad 2 Air et l’iPad mini 3 beaucoup plus minces avec caméras et lecteurs d’empreintes digitales ont finalement été révélés.

Tim Cook, PDG de la société, est monté sur scène pour présenter les nouvelles tablettes et, en plus, a donné une série de données surprenantes : 225 millions d’iPads vendus (gagnant des ventes à Acer, Dell, HP et Lenovo) et 675 000 applications disponibles .

Le nouvel iPad Air 2 ne mesure que 6,1 mm de large, ce qui le rend 18 % plus fin que la version précédente et également la tablette la plus fine au monde.

Un autre des grands problèmes des tablettes, le reflet, a été considérablement réduit. Le nouveau modèle reflète 56% de moins et dispose d’un nouveau processeur, le A8X. Le processeur est doté de la technologie 64 bits de deuxième génération, de 3 milliards de transistors, d’un processeur 40 % plus rapide et d’une carte vidéo 2,5 fois plus rapide que son prédécesseur.

L’iPad Air 2 a une autonomie de 10 heures et un nouvel appareil photo iSight de 8 mégapixels qui parvient à enregistrer des vidéos en 1080p. Vous pouvez également prendre des photos panoramiques de 43 mégapixels et faire des vidéos au ralenti. Cet appareil photo change les règles du jeu, car auparavant, prendre des photos avec l’iPad n’était pas recommandé. Cela changera remarquablement.

L’appareil dispose d’une nouvelle caméra FaceTime HD, d’un autre capteur, il permet de capturer 81% de lumière en plus, une détection des visages améliorée, de prendre des photos en HDR et aussi des vidéos HDR.

Il a également amélioré la vitesse de la connexion WiFi et permet des transferts jusqu’à 866 Mbps.

Comme la rumeur l’indique, il a TouchID, qui est le lecteur d’empreintes digitales, qui ressemble à celui de l’iPhone, qui était jusqu’à présent le seul appareil de la société à l’avoir. Vous pouvez effectuer des achats en ligne avec le capteur, mais pas avec Apple Pay.

Un autre grand détail qu’Apple a amélioré est qu’il a un écran Retina encore plus net puisqu’il a été assemblé avec un autre système.

Le prix sera de 499 $ pour 16 Go, 599 $ pour 64 Go, 699 $ pour 128 Go pour les versions WiFi uniquement, et il sera disponible en gris, blanc et or.

Le prix sera de 629 $ US pour 16 Go, 729 $ US pour 64 Go, 829 $ US pour 128 Go pour les versions avec uniquement une connexion WiFi et cellulaire et viendra en gris, blanc et or.

iPad mini 3

Le nouvel iPad mini 3, qui a passé très peu de temps sur scène, dispose d’un écran de 7,9 pouces, d’une caméra iSight de 5 mégapixels pouvant également enregistrer en 1080p et d’une caméra FaceTime HD améliorée.

Le même procédé a été utilisé pour améliorer l’écran Retina, il vient dans les mêmes couleurs que l’iPad Air 2 et coûtera : 249 $ pour la version 16 Go, 299 $ pour la version 64 Go et 399 $ pour la version 128 Go pour le WiFi. et 529 $ US pour la version 16 Go, 629 $ US pour la

Version 64 Go et 729 $ US pour la version 128 Go si elle est WiFi et avec connexion cellulaire.

Les deux modèles seront disponibles à la commande à partir de vendredi prochain et commenceront à être expédiés à partir de la semaine prochaine.

Voici comment nous vous disons minute par minute :