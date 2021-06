Apple lance l’offre Back to School: AirPods gratuits avec certains achats iPad et Mac

in

Apple a lancé son offre promotionnelle Back to School pour la saison 2021. Les clients peuvent obtenir une paire gratuite d’AirPod avec l’achat d’achats Mac et iPad éligibles.

Des AirPods groupés gratuits sont disponibles en standard et les clients peuvent payer un supplément pour obtenir des AirPods Pro. Les étudiants, les parents et les professeurs des écoles aux États-Unis peuvent profiter de l’offre jusqu’au 27 septembre.

Bien que cela soit actuellement limité à l’Apple Store américain pour l’éducation, Apple déploie généralement des promotions identiques pour la rentrée scolaire dans d’autres régions comme le Royaume-Uni quelques semaines après le début de la campagne américaine.

Cette année, l’offre Back to School s’applique aux achats de tout iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro et MacBook Air, y compris les options de fabrication sur commande. Côté iPad, seuls les achats d’iPad Pro et d’iPad Air sont éligibles.

Pour les offres iPad et Mac, le client économise 159 $… le prix des AirPod standard de deuxième génération avec étui de chargement filaire. Vous pouvez choisir d’obtenir les AirPods avec étui de chargement sans fil pour 40 $ supplémentaires, ou de passer à AirPods Pro pour 90 $ supplémentaires. Dans tous les cas, les clients économisent 159 $ sur l’achat des produits séparément.

