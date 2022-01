Apple lance macOS 12.2 beta 2 pour les développeurs

Après trois semaines depuis le premier lancement de la version bêta de macOS 12.2 pour les développeurs et les testeurs publics, la deuxième version du logiciel est désormais disponible pour les développeurs. La version bêta de macOS 12.2 est livrée avec une nouvelle application musicale native et des améliorations du défilement dans Safari avec ProMotion sur MacBook Pro.

La deuxième version bêta de macOS 12.2 apparaît maintenant pour les développeurs sur le site Web des développeurs d’Apple. L’OTA devrait également commencer à apparaître bientôt pour les personnes inscrites à la version bêta.

La première version bêta de macOS 12.2 était livrée avec une nouvelle application Apple Music native. Comme nous l’avons noté précédemment :

Certaines parties de l’application Musique étaient déjà natives, comme la bibliothèque musicale. Mais maintenant, les utilisateurs de Mac remarqueront que la recherche de nouvelles chansons dans Apple Music est beaucoup plus rapide car les pages de résultats sont affichées avec une interface native au lieu d’une page Web. Le défilement entre les éléments est également devenu plus fluide avec l’application bêta, et les gestes du trackpad sont désormais plus réactifs.

En comparant les deux applications côte à côte, l’application bêta Music peut sembler plus simple avec certains effets d’interface manquants – c’est probablement parce qu’Apple est en train de tout reconstruire et il faudra un certain temps avant que la version native récupère tous ces effets visuels.