Apple lance macOS Big Sur 11.3.1 avec des mises à jour de sécurité

En plus de la version actuelle d’iOS 14.5.1, Apple publie également macOS Big 11.3.1. Cela survient une semaine après la publication de macOS Big Sur 11.3 au public avec des améliorations de sécurité, une intégration plus approfondie de HomePod, etc.

macOS Big Sur 11.3.1 est maintenant disponible et l’OTA devrait apparaître dans Préférences système> Mise à jour logicielle. Continuez à vérifier si vous ne le voyez pas encore, car les mises à jour prennent parfois un certain temps à être déployées à tous les utilisateurs.

Apple ne se penche pas sur les nouveautés de macOS Big Sur 11.3.1. Au lieu de cela, la société dit simplement que «macOS Big Sur 11.3.1 fournit des mises à jour de sécurité importantes et est recommandé pour tous les utilisateurs». Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur les nouveautés de la version d’aujourd’hui.

Si vous remarquez quelque chose de nouveau dans macOS Big Sur 11.3.1, faites-le nous savoir dans les commentaires ou sur Twitter, @ ..

