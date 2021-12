Apple lance macOS Monterey 12.1 beta 4 pour les développeurs

Après avoir lancé la première version bêta de macOS Monterey 12.1 fin octobre, Apple a semé les développeurs avec macOS 12.1 bêta 4. Il arrive alors qu’Apple a prévu le lancement d’Universal Control et de SharePlay comme « plus tard cet automne » pour Mac avec peu de changements. dans cette dernière version.

macOS 12.1 beta 4 apparaît maintenant via OTA pour les développeurs avec le numéro de build 21C5045a. Vous pouvez également le télécharger sur le site Web des développeurs d’Apple si vous n’exécutez pas encore la version bêta (guide complet ici).

Avec la première version bêta de macOS 12.1, nous avons vu Apple reprendre la prise en charge de SharePlay. Cependant, Universal Control n’est pas apparu dans la première, la deuxième ou la troisième version bêta.

D’après les notes de version d’Apple, voici les nouveautés de la 12.1 beta 4 :

Cependant, Universal Control pour fonctionner de manière transparente sur plusieurs appareils Apple et SharePlay seront tous deux disponibles plus tard cet automne pour le public et il semble qu’il ne soit toujours pas disponible pour tester dans 12.1 beta 4.

Apple a également publié aujourd’hui la dernière version bêta de macOS Big Sur 11.6.2 aux côtés de la version 12.1 bêta 4.

