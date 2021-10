Apple lance macOS Monterey avec le tout nouveau Safari, l’application Raccourcis, SharePlay, Live Text, etc.

Un jour avant l’arrivée des tout nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro pour les premiers clients, Apple a officiellement lancé sa dernière mise à jour majeure pour Mac. macOS Monterey est livré avec une nouvelle expérience Safari, une application Raccourcis, le mode Focus, Live Text, AirPlay vers Mac, SharePlay, et plus encore.

macOS Monterey est maintenant disponible pour tous les utilisateurs (il devrait apparaître sous peu si vous ne le voyez pas encore). Vous pouvez vous rendre sur le Mac App Store pour télécharger le nouveau système d’exploitation.

N’oubliez pas de faire une nouvelle sauvegarde de votre Mac et vérifiez si vos applications critiques sont compatibles avec Monterey avant de l’installer.

Les nouvelles fonctionnalités et modifications apportées avec macOS 12 Monterey incluent un Safari repensé, une application de raccourcis arrivant sur le Mac, un nouveau mode Focus, Live Text (OCR), Quick Notes, AirPlay vers Mac, SharePlay, Universal Control (retardé) pour travailler en toute transparence sur plusieurs appareils Apple, et plus encore.

Notamment, l’une des fonctionnalités les plus attendues, Universal Control était absent des versions bêta au cours des derniers mois et Apple a mis une étiquette « bêta » dessus dans Monterey bêta 10. Cependant, il est resté indisponible pour l’activer.

Pas plus tard que la semaine dernière, Apple a confirmé qu’Universal Control arrivera « plus tard cet automne », et non avec le lancement initial de macOS Monterey.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :