Apple lance officiellement de nouvelles fonctionnalités de page de produit App Store pour les développeurs

Dans un article publié aujourd’hui sur le site Web des développeurs Apple, Apple a annoncé qu’il déployait désormais deux nouvelles fonctionnalités pour les pages de produits de l’App Store. Avec ces nouveaux outils, les développeurs peuvent désormais créer et tester différentes versions de la page produit de leur application dans l’App Store.

Apple explique :

Optimisation de la page produit. Essayez d’autres versions de la page produit de votre application avec différentes icônes, captures d’écran et aperçus d’applications pour savoir laquelle obtient les meilleurs résultats. Chaque version est présentée à un pourcentage d’utilisateurs éligibles de l’App Store sélectionnés au hasard et les résultats apparaissent dans App Analytics, vous pouvez donc définir la plus performante à afficher à tout le monde sur l’App Store.

Pages de produits personnalisées. Créez des versions supplémentaires de la page produit de votre application pour mettre en évidence des fonctionnalités ou du contenu spécifiques, détectables via des URL uniques que vous partagez. Les pages de produits personnalisées peuvent avoir différentes captures d’écran, aperçus d’applications et textes promotionnels – et sont entièrement localisables – afin que vous puissiez présenter un sport, un personnage, une émission, une fonctionnalité de jeu, etc.

Ces fonctionnalités sont susceptibles d’être très utiles pour les développeurs qui souhaitent tester l’efficacité de différentes conceptions de pages de produits et promouvoir différentes fonctionnalités pour différents publics.

Ces nouvelles fonctionnalités ont été annoncées pour la première fois par Apple à la WWDC en juin, mais elles sont maintenant déployées pour les développeurs du monde entier. La société affirme que les développeurs enregistrés peuvent obtenir des détails et poser des questions lors de la session d’optimisation des pages de produits Tech Talks et de la session de pages de produits personnalisées.

