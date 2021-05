Apple lance Safari 14.1 avec le correctif WebKit pour macOS Catalina et Mojave

Plus tôt cette semaine, Apple a publié iOS 14.5.1 et macOS Big Sur 11.3.1 avec une mise à jour de sécurité importante qui a corrigé un grave exploit WebKit. Aujourd’hui, la société a publié Safari 14.1 pour les utilisateurs exécutant macOS Catalina et macOS Mojave, qui corrige également l’exploit qui avait été utilisé pour du contenu Web malveillant.

Comme Apple l’a détaillé plus tôt cette semaine, l’exploit trouvé dans WebKit avait été exploité pour exécuter du code arbitraire sur l’appareil d’un utilisateur sans son consentement.

Comme la faille de sécurité a déjà été corrigée pour les utilisateurs exécutant iOS 14 et macOS Big Sur, Apple a maintenant publié une mise à jour Safari avec les mêmes améliorations de sécurité pour les utilisateurs exécutant macOS Catalina et macOS Mojave.

WebKit Disponible pour: macOS Catalina et macOS Mojave Conséquence: le traitement de contenu Web conçu de manière malveillante peut entraîner l’exécution de code arbitraire. Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité. Description: un problème de corruption de la mémoire a été résolu par une meilleure gestion de l’état. CVE-2021-30665: yangkang (@dnpushme) & zerokeeper & bianliang de 360 ​​ATA WebKit Disponible pour: macOS Catalina et macOS Mojave Conséquence: le traitement de contenu Web conçu de manière malveillante peut entraîner l’exécution de code arbitraire. Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité. Description: un débordement d’entier a été résolu par une meilleure validation des entrées. CVE-2021-30663: un chercheur anonyme

Il convient de rappeler que le même exploit a également été corrigé sur les anciens modèles d’iPhone et d’iPad avec iOS 12.5.1, qui a été publié plus tôt cette semaine pour tous les utilisateurs.

Vous pouvez mettre à jour Safari en accédant au menu Mise à jour du logiciel dans l’application Préférences Système sur votre Mac. Vous trouverez plus d’informations sur les mises à jour de sécurité de Safari 14.1 dans cet article d’assistance sur le site Web d’Apple.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: