Apple lance Safari 15.1 bêta pour les utilisateurs de macOS Big Sur et Catalina

Après la sortie du nouveau Safari 15 pour les utilisateurs exécutant macOS Big Sur et macOS Catalina le mois dernier, Apple a publié cette semaine la première version bêta de Safari 15.1 pour les versions macOS antérieures à Monterey.

Apple a présenté pour la première fois Safari 15 dans le cadre de macOS Monterey lors de la WWDC 2021. La mise à jour a introduit une nouvelle expérience de navigation qui unifie la barre d’adresse avec la barre d’onglets. Cependant, comme macOS Monterey ne sera rendu public que plus tard cette année, la société a décidé de mettre Safari 15 à la disposition des utilisateurs de macOS Big Sur et Catalina.

On ne sait pas exactement ce qu’il y a de nouveau dans la version bêta de Safari 15.1, car les notes de version sont fondamentalement les mêmes que celles de Safari 15.0. Très probablement, Apple travaille sur des corrections de bogues et d’autres améliorations qui ont déjà été ajoutées à Safari dans la dernière version bêta de macOS Monterey.

Il convient de noter que certaines fonctionnalités de Safari 15, telles que le traducteur intégré, nécessitent toujours macOS Monterey, vous ne pourrez donc pas les utiliser avec macOS Big Sur ou macOS Catalina.

La version bêta de Safari 15.1 peut être téléchargée via le site Web d’Apple Developer, et Apple a également invité certains utilisateurs à essayer la nouvelle version via le programme AppleSeed. Gardez à l’esprit que l’installation de Safari 15.1 bêta remplacera la version principale de Safari sur votre Mac, ce n’est donc peut-être pas une bonne idée si vous utilisez Safari comme navigateur Web principal.

