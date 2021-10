Apple lance Safari 15.1 bêta pour macOS Big Sur et macOS Catalina

Lorsque Apple a initialement publié Safari 15 pour les utilisateurs de macOS Big Sur et macOS Catalina plus tôt ce mois-ci, tout le monde était à la fois prudent et optimiste quant à sa nouvelle refonte des onglets. Au cours des périodes de développement et de bêta publique, la société a écouté de nombreux commentaires des clients et a mis en œuvre des changements notables pour améliorer l’expérience.

Ce à quoi les gens ne s’attendaient pas lorsqu’ils ont essayé Safari 15, c’est que le navigateur se bloque constamment lorsqu’il essaie d’accomplir des tâches apparemment banales.

Les utilisateurs ont signalé un certain nombre de bogues avec le nouveau navigateur, y compris des problèmes où les pages Web, après leur chargement, apparaîtront sous la forme d’un onglet vide. D’autres utilisateurs se sont également plaints du plantage du navigateur en essayant d’ajouter une page Web à la liste de lecture. Ces deux problèmes sont quelque chose que j’ai aussi personnellement vécu.

Heureusement, il semble qu’un correctif soit en route pour au moins certains de ces problèmes. Plus tôt dans la journée, comme rapporté par MacRumors, Apple a publié la version bêta de Safari 15.1 avec au moins un correctif de bogue qui provoquait le plantage du navigateur lors de la mise en signet d’une page YouTube.

Les notes de version de la version bêta de Safari 15.1 sont en grande partie recyclées à partir de la version initiale de Safari 15, mais dans nos propres tests, la version bêta semble résoudre un problème où la mise en signet d’une page YouTube entraînerait le blocage du navigateur. Apple mettra probablement en œuvre des corrections de bogues supplémentaires au moment où Safari 15.1 sera rendu public, mais un problème avec le navigateur affichant les anciens onglets lors de sa réouverture ne semble pas encore résolu.

On ne sait actuellement pas quels autres bogues la version a pu corriger et il est également possible qu’Apple en ajoute d’autres avant de publier Safari 15.1 au public.