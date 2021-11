Apple lance « Self Service Repair », vous permettant de faire vos propres réparations d’écran iPhone et plus

Apple a une grande annonce pour l’industrie de la réparation aujourd’hui. Le nouveau programme « Réparation en libre-service » permettra aux clients d’effectuer leurs propres réparations sur leurs appareils, y compris les réparations courantes telles que le remplacement de la batterie, le remplacement de l’écran de l’iPhone, etc. Les clients auront accès aux pièces et outils d’origine Apple pour effectuer les réparations.

Apple dit que la réparation en libre-service sera d’abord disponible pour l’iPhone 12 et l’iPhone 13, suivie par les Mac M1 dans le futur.

Apple explique :

Apple a annoncé aujourd’hui la réparation en libre-service, qui permettra aux clients qui se sentent à l’aise d’effectuer leurs propres réparations d’accéder aux pièces et outils d’origine Apple. Disponible d’abord pour les gammes iPhone 12 et iPhone 13, et bientôt suivi par les ordinateurs Mac équipés de puces M1, la réparation en libre-service sera disponible au début de l’année prochaine aux États-Unis et s’étendra à d’autres pays tout au long de 2022. Les clients rejoignent plus de 5 000 Apple Authorized Fournisseurs de services (AASP) et 2 800 fournisseurs de réparation indépendants qui ont accès à ces pièces, outils et manuels.