Apple lance Swift Playgrounds 4 avec prise en charge de la création d’applications sur iPad

Mercredi 15 décembre 2021 10h15 PST par Juli Clover

Apple a publié aujourd’hui Swift Playgrounds 4, une mise à jour de l’application Swift Playgrounds qui est en préparation depuis un certain temps. La dernière version de l’application permet de créer des applications iPhone et iPad directement sur un iPad‌ sans avoir besoin d’un Mac.



Swift Playgrounds 4 inclut l’intégration App Store Connect pour le téléchargement d’une application terminée sur l’App Store, ainsi qu’une fonction d’aperçu d’application qui affiche les mises à jour en direct lorsque vous apportez des modifications. Les notes de version d’Apple pour la mise à jour sont ci-dessous :

Fonctionnalités de Swift Playgrounds 4.0 :

– Créez des applications iPhone et iPad avec SwiftUI directement sur votre iPad (nécessite iPadOS 15.2 ou version ultérieure)

– L’intégration App Store Connect vous permet de télécharger votre application finie sur l’App Store

– App Preview affiche les mises à jour en direct lorsque vous apportez des modifications à votre application

– L’aperçu en plein écran vous permet de voir votre application d’un bord à l’autre

– Des suggestions de code intelligentes et intégrées vous aident à écrire du code rapidement et avec précision

– Les projets d’application facilitent le déplacement des projets vers Xcode et inversement

– La recherche à l’échelle du projet trouve des résultats dans plusieurs fichiers

– La bibliothèque d’extraits fournit des centaines de commandes, de symboles et de couleurs SwiftUI

– La prise en charge du package Swift vous permet d’inclure du code accessible au public pour améliorer vos applications

La conception et le téléchargement d’une application sur le ‌iPad‌ nécessitent la mise à jour iPadOS 15.2 publiée plus tôt cette semaine. Swift Playgrounds peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store. [Direct Link]

Apple a également publié Swift Playgrounds 4 pour Mac, avec prise en charge de Swift 5.5.

