Apple lance «This Week in Apple Music» pour mettre en évidence un contenu exclusif

Apple Music lance une nouvelle série de vidéos intitulée « This Week in Apple Music » pour mettre en avant du contenu exclusif.

Apple espère permettre à ses fans de musique de trouver plus facilement de nouveaux contenus qui les intéressent dans sa gamme de produits. La vidéo mettra en évidence les nouveaux ajouts au contenu Apple Music et sera hébergée par un nouveau musicien chaque vendredi. Chaque vidéo sera dédiée à un nouveau contenu trouvé dans l’onglet ‘Parcourir’.

“Chaque vendredi, découvrez les cinq plus grandes choses qui se passent sur Apple Music et plongez plus profondément dans les histoires mises en évidence avec des albums, des listes de lecture, des vidéos, des épisodes de radio et plus encore”, a partagé le compte Twitter officiel d’Apple Music avec la première vidéo. .

Les faits saillants du premier “This Week in Apple Music” incluent une nouvelle liste de lecture BTS, une interview de Jennifer Lopez et un court métrage sur un musicien à venir. Alors qu’Apple dévoile la nouvelle série de vidéos pour mettre en évidence les nouveautés, on ne sait pas s’il y aura une archive de ces vidéos teaser.

Apple fait des heures supplémentaires pour souligner en quoi son service de streaming musical diffère des autres.

Spotify s’est efforcé d’attirer un large public de podcasts d’Apple. Apple rattrape lentement son propre contenu de podcast original, mais il a une gamme de contenu musical original que Spotify n’a pas.

La mise en évidence de ces interviews radio, aperçus d’albums et autres extraits donne aux fans une idée du contenu qui pourrait être exclusif. C’est un moyen d’amener les fans de musique à continuer à écouter Apple Music pour la musique, même s’ils ont migré vers Spotify pour ses podcasts exclusifs. Des études montrent que si la plupart des gens sont à l’aise d’avoir plus d’un service de streaming vidéo, ce n’est pas le cas pour les services de streaming musical.

Il y a environ 75,5 millions d’abonnés à la musique payante aux États-Unis, soit moins d’un tiers de la population totale. Le streaming représente environ 83% du total des revenus enregistrés aux États-Unis, les abonnements payants représentant 64% des revenus en 2020. Le streaming a augmenté de 13% en 2020, soutenu par des abonnements payants, des streamers radio et des services financés par la publicité comme YouTube et Spotify. niveau gratuit.

La plupart des gens reconnaissent que les services de streaming vidéo comme Netflix, Hulu et Amazon Prime ont un contenu exclusif. Mais ils ne s’attendent pas à ce que les services de streaming musical aient la même exclusivité en ce qui concerne la musique. Cela a été essayé dans le passé. Mais des extras comme des interviews, des coupures prolongées et des émissions de radio ? Ce sont certainement des jeux équitables.