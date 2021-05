Apple lance tvOS 14.6 et HomePod 14.6 pour tous les utilisateurs

Apple publie aujourd’hui tvOS 14.6 et HomePod 14.6 pour tous les utilisateurs. Après quelques semaines en version bêta, le logiciel est désormais disponible via le décodeur et l’application Home.

Différent de tvOS 14.5 qui a apporté la fonction Ajuster la balance des couleurs à tous les Apple TV disponibles et la prise en charge des derniers contrôleurs PlayStation 5 DualSense et Xbox Series X, qui peuvent être utilisés pour jouer à des jeux, tvOS 14.6 et HomePod 14.6 n’apportent rien de plus qu’un bug des correctifs.

Avec cette mise à jour, techniquement, l’Apple TV HD et les deux modèles Apple TV 4K sont prêts à prendre en charge Apple Music avec une qualité sans perte. La société publiera en juin cette mise à jour sur Apple Music, et elle indique que l’Apple TV doit exécuter tvOS 14.6.

Récemment, Apple a également révélé que HomePod et HomePod mini prendront en charge la qualité Lossless dans une future mise à jour logicielle, mais on ne sait pas quand ni quelle version le haut-parleur intelligent doit fonctionner pour diffuser dans cette qualité supérieure.

HomePod 14.6 est la deuxième mise à jour du haut-parleur intelligent Apple reçu après avoir été interrompu il y a plus de deux mois.

Avez-vous repéré des changements majeurs dans les nouvelles versions bêta d’aujourd’hui? Faites-nous savoir dans les commentaires ou sur Twitter, @ ..

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: