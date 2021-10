Apple lance tvOS 15.1 avec SharePlay et HomePod 15.1 avec prise en charge sans perte

Apple lance tvOS 15.1, qui apporte enfin la prise en charge de SharePlay, ainsi que le logiciel HomePod 15.1 avec prise en charge sans perte et Dolby Atmos aujourd’hui pour tous les utilisateurs.

Parallèlement à macOS Monterey, iOS 15.1, watchOS 8.1 et iPadOS 15.1, Apple publie également les logiciels tvOS 15.1 et HomePod 15.1.

Après avoir retardé la fonctionnalité avec la version iOS 15, Apple a finalement recommencé à tester la fonctionnalité SharePlay avec tvOS 15.1 bêta. Après un mois, cette fonction est enfin accessible à tous.

Avec SharePlay, les utilisateurs peuvent passer un appel FaceTime tout en écoutant des chansons, en regardant des films et des émissions de télévision. Pour l’instant, tvOS 15.1 RC n’est disponible que pour les développeurs mais une bêta publique devrait arriver bientôt.

Pour le logiciel HomePod 15.1, Apple apporte des fonctionnalités de support Lossless et Dolby Atmos qui étaient promises depuis quelques mois maintenant.

Si vous n’avez pas mis à jour votre Apple TV ou HomePod vers tvOS 15, voici toutes les nouveautés :

Pour vous tous: Parcourez une nouvelle ligne dans l’application Apple TV pour trouver quelque chose que tout le monde dans la maison a hâte de regarder.

Partagé avec vous: Les films et émissions partagés via Messages apparaissent dans une nouvelle ligne dans l’application Apple TV.

Audio spatial : Écoutez avec AirPods Pro ou AirPods Max pour une expérience de cinéma avec un son qui vous entoure.

Routage des AirPods intelligents : Recevez une notification automatique à l’écran pour connecter comme par magie vos AirPod.

Améliorations de la caméra HomeKit : Affichez plusieurs caméras dans toute la maison en même temps sur votre Apple TV.

Son stéréo enveloppant : Associez deux mini haut-parleurs HomePod à l’Apple TV 4K et profitez d’un son riche et équilibré pour tout ce que vous regardez.

Si vous souhaitez en savoir plus sur tvOS 15, cliquez ici. Vous pouvez le trouver ici tout nouveau avec HomePod Version 15.

