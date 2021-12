Apple lance tvOS 15.2 pour Apple TV HD et Apple TV 4K

Apple a publié aujourd’hui tvOS 15.2, la deuxième mise à jour majeure du système d’exploitation tvOS qui a été lancée pour la première fois en septembre 2021. tvOS 15.2 arrive plus d’un mois après le lancement de tvOS 15.1, une mise à jour qui a introduit la prise en charge de SharePlay.



tvOS 15.2 peut être téléchargé en direct sur l’Apple TV via l’application Paramètres en accédant à Système > Mise à jour logicielle. Les propriétaires d’Apple TV‌‌‌‌‌ qui ont activé les mises à jour logicielles automatiques seront automatiquement mis à niveau vers tvOS 15.2.

Les mises à jour tvOS d’Apple sont généralement d’envergure mineure, se concentrant sur les corrections de bugs sous le capot, les mises à jour des performances et de petits ajustements plutôt que sur des changements majeurs orientés vers l’extérieur. Nous n’avons trouvé aucune nouvelle fonctionnalité dans tvOS 15.2 pendant le processus de test bêta, il n’est donc pas encore clair ce qui est inclus dans la mise à jour.

Apple ne fournit pas de notes de version détaillées pour ses mises à jour tvOS, mais il offre quelques détails tvOS via son document de support tvOS.

