Apple lance tvOS 15 et HomePod 15 au public

Après trois mois de tests, Apple lance maintenant tvOS 15 et HomePod 15 au public. Cela signifie que toute personne possédant une Apple TV HD (ou plus récente) et un HomePod ou HomePod mini peut télécharger cette mise à jour.

tvOS 15 et HomePod 15 ne reçoivent pas une mise à jour aussi importante qu’iOS 15. En fait, Apple en a à peine parlé lors de la keynote de la WWDC21 en juin.

Les deux systèmes d’exploitation ont la même version de la version Release Candidate de la semaine dernière : 19J6346. Voici toutes les nouveautés à venir sur tvOS 15 et HomePod 15 :

tvOS 15

Pour vous tous: Parcourez une nouvelle ligne dans l’application Apple TV pour trouver quelque chose que tout le monde dans la maison a hâte de regarder.

Partagé avec vous: Les films et émissions partagés via Messages apparaissent dans une nouvelle ligne dans l’application Apple TV.

Audio spatial : Écoutez avec AirPods Pro ou AirPods Max pour une expérience de cinéma avec un son qui vous entoure.

Routage des AirPods intelligents : Recevez une notification automatique à l’écran pour connecter comme par magie vos AirPod.

Améliorations de la caméra HomeKit : Affichez plusieurs caméras dans toute la maison en même temps sur votre Apple TV.

Son stéréo enveloppant : Associez deux mini haut-parleurs HomePod à l’Apple TV 4K et profitez d’un son riche et équilibré pour tout ce que vous regardez.

AccueilPod 15

Sélectionnez un ou une paire de HomePod mini comme haut-parleurs par défaut pour votre Apple TV 4k pour un son riche et des dialogues clairs ; Les commandes de lecture multimédia apparaissent automatiquement sur l’écran de verrouillage de votre iPhone lorsqu’un HomePod mini jouant de la musique est à proximité ; Réglez un niveau de basses plus bas pour profiter de la musique sans déranger les voisins ; Demandez à Siri d’allumer votre Apple TV, de commencer à lire un film préféré et de contrôler la lecture pendant que vous regardez la télévision ; Siri ajuste automatiquement son niveau de parole en fonction de l’environnement de la pièce et du volume de l’utilisateur ; Demandez à Siri de contrôler les appareils domestiques intelligents à un moment précis, par exemple en éteignant les lumières en 10 minutes ; Étendez l’accès à HomePod dans toute votre maison en activant la commande vocale Siri sur les accessoires HomeKit compatibles ; Prise en charge de la détection de colis avec HomeKit Secure Video.

Comment installer tvOS 15 et HomePod 15 ?

Pour tvOS 15, les utilisateurs ont besoin d’une Apple TV HD ou d’une Apple TV 4K, puis suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre Apple TV ; Entrez dans le menu Système ; Cliquez sur Mises à jour logicielles ; Ensuite, téléchargez le dernier logiciel.

Pour le HomePod 15, les utilisateurs ont besoin d’un HomePod ou d’un HomePod mini, puis procédez comme suit :

Lancez l’application Home sur votre iPhone ou iPad. Appuyez sur l’icône Maison. Appuyez sur Paramètres d’accueil. Appuyez sur Mise à jour du logiciel. Désactivez l’interrupteur à côté de Installer les mises à jour automatiquement s’il s’agit de votre première mise à jour de votre HomePod. Appuyez sur Installer si une mise à jour est disponible.

