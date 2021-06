Apple lance un abonnement premium Podcasts, des fonctionnalités de chaîne pour tous les créateurs : tout ce qu’il faut savoir

in

Podcasts Apple : Apple a déployé le modèle d’abonnement et de chaînes premium pour ses podcasts. Apple propose l’application Podcasts pour les utilisateurs iOS sur ses appareils en tant que plate-forme pour les créateurs de contenu. Maintenant, le géant de la technologie a publié un modèle d’abonnement premium pour le service. Avec cela, les créateurs de contenu seraient également en mesure de générer des revenus à partir de leurs podcasts. Afin de rendre les choses plus faciles et flexibles, Cupertino a facilité trois types de modèles différents – Free, Freemium et Premium. Alors que le modèle gratuit permettrait aux abonnés d’un podcast d’écouter gratuitement le contenu, le modèle premium obligerait les abonnés à payer pour pouvoir accéder au contenu. D’autre part, comme son nom l’indique, le modèle freemium est une fusion des deux, où les utilisateurs pourraient écouter le contenu gratuitement mais pourraient avoir accès à des avantages supplémentaires.

Apple avait annoncé le déploiement de cette fonctionnalité en avril, et après quelques retards dus à des problèmes de téléchargement d’épisodes par les créateurs, la fonctionnalité est enfin là. Dans un article de blog annonçant la sortie, Cupertino a déclaré que les créateurs seraient en mesure de proposer des abonnements sur une base mensuelle ou annuelle, et seraient également en mesure de fixer le prix de cet abonnement. La fonctionnalité a été déployée en masse dans environ 170 pays et régions, a-t-il déclaré.

Parmi les avantages du modèle d’abonnement payant figure l’écoute sans publicité, qui est généralement le premier avantage recherché par les utilisateurs en échange du prix qu’ils paient. Jusqu’ici tout va bien. Cependant, en dehors de cela, les utilisateurs pourraient également offrir aux abonnés des avantages payants tels que des épisodes supplémentaires, un accès anticipé aux épisodes à venir et même leur permettre d’accéder aux épisodes archivés.

Tout comme pour la passerelle de paiement App Store d’Apple, Apple déduirait une commission de 30 % sur le prix de l’abonnement, les utilisateurs recevant 70 % du prix de l’abonnement moins les taxes applicables. Cependant, après l’accumulation d’une année de service payant, ces revenus passeraient à 85% du prix de l’abonnement moins les taxes, a déclaré Cupertino. En dehors de cela, tout autre revenu généré par les podcasts, y compris celui des publicités, irait entièrement au créateur.

Cependant, tout comme Epic Games l’avait fait sur la politique de l’App Store, certains utilisateurs ont critiqué le modèle de paiement d’Apple pour les podcasts en raison de la commission élevée facturée par Cupertino. Pour le moment, cependant, il n’est pas clair si cela entraînerait un changement significatif dans la politique d’Apple.

Parallèlement au mode d’abonnement, Apple a également déployé la fonctionnalité Chaînes pour tous les créateurs, à l’aide desquels les créateurs pourraient regrouper leurs émissions dans un espace dédié qu’ils peuvent également personnaliser de manière personnalisée. Tous les créateurs, qu’ils proposent des émissions gratuites ou payantes, seraient en mesure de créer des chaînes et devraient répertorier leurs émissions sur cette chaîne. Alors qu’un créateur pouvait créer plusieurs chaînes, une émission ne pouvait être liée qu’à une seule chaîne.

Les utilisateurs souhaitant proposer des émissions sur un modèle d’abonnement devraient définir un prix d’abonnement unique pour une chaîne, et la chaîne pourrait inclure du contenu payant exclusif, du contenu gratuit ou un mélange des deux. Cependant, un auditeur payant le prix d’abonnement à la chaîne pourrait débloquer tout le contenu de la chaîne et n’aurait pas besoin de payer individuellement pour chaque émission payante répertoriée sur la chaîne.

