Apple lance un avertissement aux utilisateurs d’iPhone qui conduisent une moto

Apple affirme que les vibrations des moteurs des motos de grande puissance peuvent endommager l’appareil photo sur des appareils comme l’iPhone 12, dans un nouveau document d’assistance.

Publié vendredi, Apple déclare :

L’exposition de votre iPhone à des vibrations de haute amplitude dans certaines plages de fréquences, en particulier celles générées par les moteurs de moto haute puissance, peut dégrader les performances du système de caméra.

Apple affirme que le problème provient de son logiciel de stabilisation optique de l’image (OIS), qu’il utilise sur tous ses meilleurs iPhones pour rendre les images moins floues, en compensant les mouvements de la main pendant que vous prenez une photo. Une autre caractéristique, l’autofocus en boucle fermée, qui résiste à la gravité et aux vibrations pour préserver une mise au point nette, est également au cœur du problème.

Apple dit que ces systèmes sont conçus pour être durables, mais qu’ils peuvent être endommagés par une exposition directe et à long terme à des vibrations de haute amplitude :

Les systèmes OIS et AF en boucle fermée de l’iPhone sont conçus pour durer. Cependant, comme c’est le cas pour de nombreux appareils électroniques grand public qui incluent des systèmes tels que l’OIS, une exposition directe à long terme à des vibrations de haute amplitude dans certaines plages de fréquences peut dégrader les performances de ces systèmes et entraîner une qualité d’image réduite pour les photos et les vidéos. Il est recommandé d’éviter d’exposer votre iPhone à des vibrations prolongées de grande amplitude.

En particulier, Apple affirme que les moteurs de moto à haute puissance ou à grand volume “générent des vibrations intenses de haute amplitude, qui sont transmises par le châssis et le guidon” qui pourraient endommager un iPhone attaché à l’avant d’un vélo pour une utilisation avec la navigation ou certains autre but. En tant que tel, Apple dit “il n’est pas recommandé de connecter votre iPhone à des motos équipées de moteurs à haute puissance ou à haut volume”.

Apple dit que c’est moins un problème sur les vélos à moteur plus petit comme les scooters et les cyclomoteurs, mais qu’il pourrait être utile d’utiliser un support d’amortissement des vibrations et d’essayer de limiter l’exposition.

La technologie OIS d’Apple est disponible sur les téléphones iPhone 6 Plus, 6s Plus, iPhone 7 et versions ultérieures.

