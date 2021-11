Apple lance un guide annuel des cadeaux des Fêtes : « Que les vacances soient pour tout le monde »

Apple lance officiellement la saison des achats des Fêtes aujourd’hui avec le lancement de son Guide annuel des cadeaux des Fêtes. Cette année, Apple fait la promotion du guide avec le slogan « Que les vacances soient pour tout le monde ». Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Dans un communiqué de presse, la dirigeante d’Apple, Deirdre O’Brien, a expliqué :

« Nos équipes ont hâte de se connecter avec les clients pour rendre cette saison spéciale », a déclaré Deirdre O’Brien, vice-présidente senior d’Apple pour Retail + People. « Que ce soit en magasin ou en ligne, nos spécialistes Apple sont prêts à accueillir les clients, à proposer des recommandations de cadeaux et à fournir l’assistance dont les clients ont besoin tout au long des vacances. »

Dans une saison de magasinage des Fêtes qui ne manquera pas d’être affectée par des pénuries d’approvisionnement, Apple a également souligné aujourd’hui qu’il « fournit des dates de péremption pour la livraison à domicile gratuite pour tous les produits afin que les clients puissent obtenir leurs cadeaux quand ils en ont besoin ».

Comme de coutume, le guide des cadeaux de vacances d’Apple comprend pratiquement tous les produits Apple que la société vend aujourd’hui, allant du nouvel iPhone 13 aux derniers MacBook Pro et plus encore.

La nouvelle gamme d’iPhone 13, tous dotés de nouveaux systèmes de caméras sans précédent, d’un design magnifique et durable, d’une autonomie incroyable et d’une expérience 5G avancée, permet aux clients de capturer la saison comme jamais auparavant. Ajoutez des accessoires iPhone comme l’étui en cuir pour iPhone avec MagSafe, le portefeuille en cuir pour iPhone avec MagSafe, et plus encore. Le MacBook Pro entièrement repensé avec M1 Pro et M1 Max, l’iPad et l’iPad mini les plus puissants et les plus avancés jamais créés, et l’Apple Pencil emportent votre studio de création en déplacement. L’Apple Watch Series 7, dotée d’un écran plus grand et plus avancé, d’une durabilité améliorée, d’une charge plus rapide, de nouvelles couleurs de boîtier en aluminium, ainsi que d’une gamme de nouvelles couleurs et styles de bracelets, aide les clients à garder le bien-être à l’esprit. HomePod mini – désormais disponible en orange, jaune et bleu – et les AirPods (3e génération), dotés d’un égaliseur adaptatif et d’un son spatial, dans un nouveau design profilé, offrent une expérience musicale exceptionnelle pour les vacances.

Apple a également confirmé aujourd’hui l’ouverture d’un magasin délocalisé au sein de The Grove à Los Angeles le 19 novembre et a annoncé une nouvelle initiative Today at Apple pour la fabrication de cartes de vœux à la maison.

Vous pouvez consulter le guide complet des cadeaux de Noël sur le site Web d’Apple ici.

