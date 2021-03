Apple lance un nouveau ‘Apple Teacher Portfolio’ et d’autres outils pour les enseignants

Apple a annoncé aujourd’hui le lancement d’Apple Teacher Portfolio, un nouveau «badge de reconnaissance de l’apprentissage professionnel que les enseignants peuvent obtenir via Apple Teacher Learning Center». La société a également des mises à jour en magasin pour les applications Tout le monde peut créer des programmes, des devoirs et des classes.

Apple décrit le nouveau portefeuille des enseignants Apple comme un «badge de reconnaissance» que les enseignants peuvent apprendre via le centre d’apprentissage pédagogique Apple. Le processus est auto-rythmé et conçu pour aider les enseignants à mettre en œuvre différentes stratégies:

Apple Teacher Portfolio est un nouveau badge de reconnaissance que les enseignants peuvent gagner via Apple Teacher Learning Center, la plate-forme d’apprentissage professionnel à rythme personnel. L’offre gratuite aide les enseignants à tirer le meilleur parti de la technologie Apple à chaque étape de la planification de leur cours pour aider les étudiants à activer leurs connaissances antérieures, à explorer un sujet plus en profondeur et à appliquer leur compréhension. Avec 21 modèles et idées de cours inspirés des guides de projet Tout le monde peut créer, les enseignants peuvent améliorer leur travail avec des leçons quotidiennes attrayantes pour les étudiants, à l’aide d’applications telles que Keynote, GarageBand et iMovie.

Les mises à jour Tout le monde peut créer prennent en charge les dernières fonctionnalités de l’iPad et des applications telles que iMovie, Clips et GarageBand. Cela inclut de nouvelles fonctionnalités pour le guide de dessin, l’intégration de l’application Photos et une intégration plus approfondie avec GarageBand pour le podcasting.

Enfin, Schoolwork et Classroom ont tous deux été mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités conviviales pour l’apprentissage à distance. Schoolwork a ajouté la possibilité de partager facilement des projets avec des collègues en les exportant et en les important. Il existe également des améliorations de navigation pour un accès plus rapide aux affectations.

L’application Classroom permet désormais aux enseignants de se connecter à distance avec les élèves:

Pour la première fois, l’application Classroom soutiendra l’apprentissage au-delà des murs d’une école. Classroom a toujours connecté les élèves dans le même espace physique avec leurs enseignants, et bientôt les enseignants pourront inviter des élèves distants à rejoindre une session Classroom. Une fois connectés, les mêmes fonctionnalités de Classroom avec lesquelles les enseignants sont familiers leur permettront de guider les élèves vers des applications spécifiques, d’afficher leur écran et de voir un résumé de leur engagement.

Classroom pour Mac a également été reconstruit à l’aide de Mac Catalyst, apportant l’expérience iPad au Mac.

Une conception actualisée et des groupes intelligents améliorés donnent aux enseignants un aperçu du statut des élèves en un coup d’œil, y compris s’ils sont en ligne, s’ils se joignent localement ou à distance, en utilisant un iPad ou un Mac, ou si un appareil a une batterie épuisée. Toutes ces informations sont faciles d’accès et de lecture pour aider les enseignants à maximiser le temps d’apprentissage.

Apple indique que Apple Teacher Portfolio est disponible aujourd’hui via le Apple Teacher Learning Center. Les guides Tout le monde peut créer sont disponibles en téléchargement gratuit sur Apple Books, et de nouvelles versions de Schoolwork et Classroom sont désormais disponibles en version bêta via AppleSeed for IT.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: