Apple lance un nouveau programme d’affiliation pour les abonnements Apple Podcasts

Avant le lancement public des abonnements Apple Podcasts plus tard ce mois-ci, Apple a annoncé un nouveau programme d’affiliation pour la plate-forme. Ce programme d’affiliation versera une commission de 50% à la personne qui a partagé le lien lorsqu’un utilisateur se convertit en abonnement payant.

Comme indiqué pour la première fois par TechCrunch, le nouveau programme s’appelle le «Programme de partenariat de performance des services Apple pour les podcasts Apple». Il rejoint les autres programmes d’affiliation d’Apple pour des choses comme Apple News + et Apple Music.

Apple explique que cela signifie que si vous convertissez un abonnement qui coûte 10 $, vous recevrez 5 $ de commission.

En vous connectant à Apple Podcasts en tant qu’affilié, vous pouvez gagner un paiement unique de 50% sur le premier mois payé de chaque abonnement que vous conduisez sur une fenêtre de cookies de 30 jours. Par exemple, si vous créez un lien vers un abonnement à un podcast coûtant 10 USD, vous gagnerez 5 USD en commissions équivalentes. Ce paiement échelonne globalement en fonction du prix du marché local et de l’endroit où les podcasts sont disponibles.

Apple dit que ce programme a plus de sens pour les podcasteurs eux-mêmes, car c’est un moyen de «maximiser vos revenus sur les podcasts Apple», mais le programme est ouvert à tout le monde. Il vous suffit de remplir une demande qui sera examinée par Apple. Une fois approuvé, Apple vous donnera un «jeton d’affiliation unique» qui peut être ajouté à tous les liens Apple Podcasts. Vous pouvez ensuite commencer à partager des liens Apple Podcasts et des liens vers d’autres services Apple, et gagner une commission.

Une fois que vous serez approuvé pour le programme, nous vous donnerons un jeton d’affiliation unique. Il s’agit d’une courte chaîne de caractères alphanumériques que vous ajouterez à tous vos liens Apple Podcasts. Ce jeton vous est unique, centralise tous les revenus de podcast générés à partir de ces liens affiliés et est compatible avec les services de suivi de liens tiers. Lorsqu’un de vos auditeurs clique sur ces liens et devient un abonné payant, vous recevez une commission d’affiliation sur tous les achats d’abonnements liés au podcast effectués dans les 30 prochains jours.

Vous pouvez en savoir plus sur le site Web Apple Podcasts for Creators ici.

