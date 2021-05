Apple lance un nouveau site Web “ Carrières chez Apple ” mettant en évidence les offres d’emploi, les avantages et plus encore

Apple a lancé un nouveau site Web «Careers at Apple» qui remplace sa page Web originale «Jobs at Apple». Le nouveau site Web Careers présente un tout nouveau design avec des citations d’employés Apple, des courts métrages, etc.

Le nouveau site Web Carrières d’Apple comprend des citations d’employés travaillant dans diverses équipes de l’entreprise, notamment l’ingénierie, Apple Retail, etc. Le site présente un tout nouveau design de défilement avec des vidéos, des images et des bannières.

Le nouveau site Web Careers at Apple comprend également deux sous-pages distinctes, notamment «Travailler chez Apple» et «La vie chez Apple». Sur la page Web «Travailler chez Apple», la société explique que «le design le plus durable d’Apple est peut-être Apple lui-même» avec ses structures d’équipe uniques:

Apple est organisé par spécialités fonctionnelles plutôt que par business units – rare pour une entreprise de notre taille. Nous sommes des experts de premier plan: les experts en matériel dirigent le matériel, les experts en logiciels dirigent les logiciels et les experts en conception dirigent la conception. Cela diffère de la plupart des autres grandes entreprises, où les directeurs généraux supervisent les gestionnaires. Apple est Apple parce que ceux qui ont le plus d’expertise dans un domaine de travail ont des droits de décision dans ce domaine. Les leaders d’Apple associent leur expertise à deux autres caractéristiques importantes: l’immersion dans les détails et la volonté de débattre en collaboration lors de la prise de décision collective. Pour les gens de tous les niveaux ici, il peut être libérateur – voire exaltant – de travailler avec des experts qui offrent des conseils et un mentorat pertinents. Cette approche du leadership est un engagement envers la collaboration qui mène à l’innovation.

Sur la page «La vie chez Apple», Apple affirme qu’il y a «plus pour vous que quiconque ne le sait». C’est là qu’Apple met en avant sa focalisation sur l’inclusion et la diversité, ainsi que des détails sur les opportunités de croissance au sein de l’entreprise.

Vous pouvez consulter le nouveau site Web «Careers at Apple» ici même. L’entreprise recrute actuellement pour plus de 600 postes.

