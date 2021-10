Lors de l’événement Apple « Unleashed », la société a annoncé un nouveau plan plus accessible pour Apple Music exclusivement avec Siri.

Ce forfait Apple Music est parfait pour un seul abonné. Avec le nouveau « Voice Plan », les gens s’appuieront sur Siri pour écouter des chansons sur le service.

Pour 4,99 $, les abonnés auront accès à 90 millions de chansons, à des dizaines de milliers de listes de lecture et à des stations sur tous leurs appareils Apple.

« Apple Music et Siri sont des partenaires naturels et travaillent déjà ensemble de manière transparente », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music and Beats. « Avec Siri activement utilisé sur des centaines de millions d’appareils dans le monde, nous sommes ravis d’ajouter ce nouveau plan qui offre une expérience musicale sans effort simplement en utilisant votre voix et rend Apple Music accessible à encore plus de personnes dans le monde. »

Selon Apple, les utilisateurs peuvent s’abonner au forfait vocal via Siri en disant « Hey Siri, démarre mon essai Apple Music Voice » ou en s’inscrivant via l’application Musique. Une fois abonnés au forfait Apple Music Voice, les utilisateurs peuvent demander que la musique soit lue sur tous leurs appareils compatibles Siri, y compris HomePod mini, AirPods, iPhone ou tout autre appareil Apple, et lorsqu’ils utilisent CarPlay.

Les abonnés peuvent demander à Siri de « Jouer la liste de lecture du dîner », « Jouer quelque chose de cool » ou même « Jouer plus comme ça » pour une expérience musicale personnalisée. Malheureusement, il est important de noter que la qualité Spatial Audio et Lossless ne sera pas prise en charge avec ce plan à faible coût, ainsi que les paroles et les clips vidéo.

Cette nouvelle option sera disponible en Australie, en Autriche, au Canada, en Chine continentale, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Inde, en Irlande, en Italie, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, à Taïwan, au Royaume-Uni et aux États-Unis plus tard cet automne.

Voici tous les plans disponibles :

