Apple lance un nouvel outil pour tester la fonctionnalité iOS qui donne la priorité à la 5G par rapport au Wi-Fi

Avec l’annonce d’iOS 15 lors de la WWDC 2021 en juin, Apple a révélé que la prochaine version de son système d’exploitation est livrée avec une nouvelle fonctionnalité pour donner la priorité à la connexion 5G au Wi-Fi sur les appareils compatibles. La société a maintenant publié un nouvel outil pour les développeurs afin de leur permettre de tester cette nouvelle fonctionnalité avec leurs applications.

Avec iOS 15, les appareils compatibles 5G comme l’iPhone 12 et l’iPad Pro 2021 peuvent automatiquement prioriser le réseau 5G lorsque les performances de la connexion Wi-Fi sont lentes ou même dangereuses. Apple affirme que la plupart des applications iOS natives ont été optimisées pour fonctionner plus rapidement lorsqu’elles sont connectées à la 5G, et encourage les développeurs à faire de même avec les applications tierces.

Suite à la sortie d’iOS 15 beta 5 mercredi, Apple a également mis à disposition un nouvel outil qui fera que l’iPhone ou l’iPad privilégieront toujours la connexion 5G. Bien entendu, cet outil est conçu pour les développeurs qui doivent tester le comportement de leurs applications lorsque l’appareil choisit d’être connecté à la 5G au lieu du Wi-Fi.

Les appareils 5G exécutant iOS 15 et iPadOS 15 peuvent automatiquement donner la priorité à la connexion via 5G au lieu du WiFi lorsque les performances des réseaux WiFi que vous visitez occasionnellement sont lentes, ou lorsque vous êtes connecté à des réseaux WiFi captifs ou non sécurisés. Installez le profil 5G préféré sur Wi-Fi (« profil ») sur les appareils exécutant iOS 15 et iPadOS 15 bêta 4 ou supérieur pour augmenter considérablement la probabilité de voir la 5G préférée aux connexions Wi-Fi et pour vous assurer que votre logique de chemin de mise en réseau est optimisée pour situations où la 5G sera privilégiée.

L’outil peut être facilement installé sur les modèles d’iPhone et d’iPad compatibles exécutant iOS 15 bêta 4 ou version ultérieure. Il est disponible en téléchargement sur le site Web Apple Developer en tant que profil de configuration iOS, similaire à ceux utilisés pour installer le logiciel bêta sur l’appareil.

Apple fournit également une page Web spécifique avec plus de détails sur la façon dont les développeurs peuvent améliorer leurs applications iOS pour le réseau 5G.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :