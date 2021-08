in

Apple a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau programme de service qui résout un problème pouvant entraîner des problèmes de son sur certains appareils iPhone 12 et 12 Pro.



Selon Apple, un “très faible pourcentage” des modèles ‌iPhone 12‌ et 12 Pro peut rencontrer des problèmes de son en raison d’un composant pouvant tomber en panne sur le module récepteur. Les appareils concernés ont été fabriqués entre octobre 2020 et avril 2021.

Les propriétaires d’‌iPhone 12‌ et 12 Pro qui possèdent un appareil qui n’émet pas de son du récepteur lorsqu’ils passent ou reçoivent des appels téléphoniques peuvent bénéficier d’un service gratuit. Les modèles iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max ne sont pas concernés et ne font pas partie du programme de service.

Ceux qui ont un iPhone rencontrant des problèmes peuvent prendre rendez-vous dans un point de vente Apple ou trouver un fournisseur de services agréé Apple. L’assistance Apple peut également être contactée pour organiser une réparation par la poste.

Les modèles ‌iPhone 12‌ ou 12 Pro qui présentent des dommages qui empêchent la réparation, comme un écran fissuré, devront avoir ce problème résolu avant de recevoir le service. Apple affirme que le programme de réparation couvre les appareils ‌iPhone 12‌ ou 12 Pro concernés pendant deux ans après la première vente au détail de l’appareil.