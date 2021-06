Apple lance un programme d’échange pour les téléphones LG aux États-Unis

in

Lorsque LG a annoncé la fermeture de son activité de smartphones, Samsung et Apple ont couru pour conquérir sa part de marché en Corée du Sud. Maintenant, la société de Cupertino déploie également son programme d’échange pour les téléphones LG aux États-Unis.

Fin mai, Samsung et Apple ont annoncé un programme de reprise en Corée du Sud pour les téléphones LG. Pour Apple, son programme se déroulera jusqu’au 25 septembre et offrira 150 000 wons supplémentaires (environ 135 $) aux clients passant à un iPhone.

En Corée du Sud, ce programme n’est éligible que dans les magasins de détail gérés par des sociétés de télécommunications et non via l’Apple Store ou les revendeurs Apple, mais maintenant, aux États-Unis, la société a finalement ajouté les téléphones LG à son programme d’échange officiel.

Les clients peuvent obtenir jusqu’à 180 $ en échangeant un téléphone LG contre un nouvel iPhone. C’est plus que ce qu’Apple paie pour la plupart des téléphones Google Pixel et moins que ce que l’entreprise paie pour les smartphones Galaxy S10+ et Galaxy S20.

Voici la liste des téléphones LG disponibles pour échanger avec le programme officiel d’Apple (via MacRumors):

LG V60 ThinQ 5G : jusqu’à 180 $ LG V50 ThinQ 5G : jusqu’à 125 $ LG V40 ThinQ : jusqu’à 65 $ LG G8 ThinQ : jusqu’à 70 $

Vous pouvez vérifier les détails sur le site officiel d’Apple ici.

Tôt ce matin, Counterpoint Research a montré que Samsung avait regagné une partie de sa part de marché perdue en Corée du Sud par Apple. Alors que LG représente 10% de la part de marché du premier trimestre 2021 dans le pays, il ne fait aucun doute qu’Apple et Samsung tenteront d’attirer ces clients vers leur propre plate-forme.

